Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова о яде в «деле Скрипаля»

Выводы британских экспертов из лаборатории Портон-Даун о том, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», «не подлежит сомнению». Об этом говорится в сообщении Швейцарской химической лаборатории в Шпице, которую ранее упомянул глава МИД России Сергей Лавров в заявлении об отравлении Скрипалей газом BZ.
«Только ОЗХО может комментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что говорили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала «Новичок». <...> Их стандарты работы настолько жесткие, что их выводы не подлежат сомнению», — сказано в Twitter швейцарской лаборатории.
Ранее 14 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в итоговом докладе не учла выводы швейцарских экспертов, изучивших «дело Скрипаля». По его словам, эксперты выявили признаки того, что в отравлении могло использоваться вещество BZ, применявшееся США и Великобританией.
Лавров рассказал, что изучением состояния Сергея Скрипаля после отравления занимались эксперты из швейцарской лаборатории в городе Шпиц. Москва получила информацию об этом, уточнил Лавров, на условиях конфиденциальности. «Нам стало известно, по информации из швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, полученной на условиях конфиденциальности, что эксперты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые были отобраны по линии ОЗХО на месте происшествия в Солсбери», — сказал тогда Лавров.
По его словам, эксперты выявили, что клиническая картина отравления экс-полковника ГРУ соответствовала известному им веществу под обозначением BZ. Министр рассказал, что наличие вещества BZ было подтверждено в ходе экспертизы. «В пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психотоксический эффект достигается через 30–60 минут и длится до четырех суток», рассказал тогда Лавров.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон официально заявил, что они были отравлены ядом типа «Новичок», который разрабатывался в России, и обвинил российские власти к причастности к применению боевого отравляющего вещества на территории королевства.
Москва свою причастность к отравлению Скрипалей неоднократно отрицала.