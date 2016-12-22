Посольство обвинило Лондон в уничтожении важных улик «по делу Скрипаля»

Британия, уничтожая важные улики по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заметает следы постановочной провокации в отношении России. Так посольство России в Лондоне прокомментировало объявленное британскими властями начало операции по очистке мест в Солсбери, связанных с этим инцидентом. Заявление российской дипмиссии опубликовано в Facebook.

Дипломаты пришли к выводу, что так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя «сжигание потенциально зараженных предметов», на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать».

В посольстве также не удивились появлению новой версии со стороны британских властей, согласно которой отравление произошло с помощью вещества в жидком виде. ​«Что касается появления новых версий, то их количество, действительно, впечатляет. Со ссылками на источники на Уайтхолле и органах безопасности сначала утверждалось, что отравляющее вещество было распылено через вентиляционную систему автомобиля, затем — что оно было нанесено на ручку входной двери дома С.Скрипаля в виде прозрачного геля, теперь речь идет о «жидкости». И что примечательно, никакого опровержения/подтверждения со стороны британских государственных структур так и не последовало. Интересно, какая версия появится завтра?» — задались вопросом в российском диппредставительстве.