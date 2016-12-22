Власти сообщили о работах по очистке мест Солсбери по «делу Скрипаля»

В британском Солсбери начались работы по очистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества после инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Об этом говорится в совместном заявлении нескольких министерств Великобритании.

Отмечается, что работы по очистке начались после нападения с применением нервно-паралитического вещества, чтобы загрязненные участки снова можно было безопасно эксплуатировать. Участков всего девять, в том числе паб Maltings, ресторан Zizzi и комплекс Ashley Wood C​ompound.

В число первых мест, вновь открытых для посещения, вошел участок кладбища, где похоронены жена и сын пострадавшего от отравления Скрипаля. Накануне в больнице Солсбери заявили об улучшении его состояния. Юлию выписали из больницы 10 апреля.

4 марта Скрипали были найдены в парке Солсбери без сознания, их отправили в больницу. Позднее выяснилось, что их отравили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что против них применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», и обвинила в случившемся Россию. Москва все обвинения отрицает.