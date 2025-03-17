Трамп не согласился, что остановка помощи привела к поражению ВСУ под Курском

Трамп оценил влияние остановки помощи Украине на ее поражение под Курском

Военные неудачи Украины не вызваны временной приостановкой помощи со стороны США, уверен Трамп. Российские военные к середине марта вернули под контроль Суджу и почти полностью освободили Курскую область

Суджа (Фото: Минобороны России / Reuters)

Президент США Дональд Трамп не увидел связи между приостановкой военной помощи США Украине и ее отступлением в Курской области, передает пресс-пул Белого дома.

«На самом деле все наоборот», — сказал он и пояснил, что из гуманистических целей должен был заставить Украину «поступить правильно», и это получилось.

Трамп рассказал, что 18 марта созвонится с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы «спасти солдат, попавших в серьезную беду», которые окружены российскими войсками: «Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их [Россию] пока ничего не предпринимать».

«В России и на Украине сложилась плохая ситуация. То, что происходит на Украине, не очень хорошо, но мы справляемся. Посмотрим, сможем ли мы достичь мирного соглашения, прекращения огня и установления мира, я думаю, мы сможем это сделать», — добавил президент США.

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. В марте началось российское наступление в районе Суджи, уже в середине месяца удалось освободить этот город. Под контроль России вернулись десятки населенных пунктов, силы ВСУ на 17 марта почти вытеснены с территории Курской области.

Киев сообщает о продолжении операции в Курской области, а боевые действия там называет «важным фактором и ключевым элементом» на будущих мирных переговорах.

Трамп попросил Путина пощадить окруженных украинских военных в Курской области, тот ответил согласием, но при условии, что служащие ВСУ сложат оружие.