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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнало условия России для прекращения огня на Украине

Bloomberg: Москва потребовала остановки поставок оружия Киеву на время перемирия
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия потребовала приостановить все поставки оружия на Украину на время 30-дневного прекращения огня, которое предложили Вашингтон и Киев по итогам переговоров в Джидде, пишет Bloomberg со ссылкой на «осведомленные источники».

Как уточнили собеседники агентства, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал это обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня. План-минимум Москвы заключается в прекращении военной помощи хотя бы со стороны Вашингтона, сказали два источника, «знакомые с мнением Кремля».

ЕС сопротивляется этому требованию, так как блокировка военных поставок может привести к перевооружению России, в то время как Украине это будет запрещено, приводит Bloomberg слова высокопоставленного европейского чиновника.

Россия критикует любую помощь Запада Украине, считая, что она лишь затягивает конфликт и не повлияет на его исход.

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