 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Россия сообщила, что ХАМАСу и Израилю нужно делать после срыва перемирия

МИД России призвал ХАМАС и Израиль вернуться к переговорам
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Москва с сожалением восприняла возобновление Израилем военной операции в секторе Газа и призвала стороны вернуться к переговорам, сообщила пресс-служба российского МИДа.

«В Москве с глубоким сожалением восприняли возобновление Израилем военной операции в секторе Газа. Как показывает опыт, силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия решительно осуждает «любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры».

Более 200 человек погибли в Газе при первом ударе Израиля за два месяца
Политика
Человеку, пострадавшему&nbsp;в результате израильских ударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, оказывают помощь,&nbsp;18 марта 2025 года

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу около двух месяцев назад, 19 января.

В ночь на 18 марта израильская армия нанесла удары по нескольким объектам на территории сектора Газа, в том числе по городам Газа, Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах в центральной и южной частях сектора. По заявлению медицинских служб Газы, погибло более 300 человек, еще несколько сотен получили ранения, отметили в российском МИДе.

Офис израильского премьера объяснил атаку тем, что ХАМАС «отверг все предложения», полученные от специального представителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников.

Читайте РБК в Telegram.

В США допустили возможность признать Крым российским

Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
МИД сектор Газа Израиль палестино-израильский конфликт
Материалы по теме
Более 200 человек погибли в Газе при первом ударе Израиля за два месяца
Политика
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Политика
США и Израиль предложили двум странам принять население сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
Россия пока не выбрала главного переговорщика с СШАПолитика, 15:58
Глава Росатома не увидел смысла в совместном управлении ЗАЭС с УкраинойПолитика, 15:49
Россия сообщила, что ХАМАСу и Израилю нужно делать после срыва перемирияПолитика, 15:46
Politico узнала о «кулинарном империализме» в столовых ЕвропарламентаПолитика, 15:43
Самый дорогой игрок в истории «Спартака» не поехал в сборную из-за травмыСпорт, 15:38
Более 100 серферов в Австралии отравились «таинственной» пенойОбщество, 15:34
Глава РФПИ назвал условие для возвращения американских компанийБизнес, 15:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В городе в Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводкаОбщество, 15:31
Ребенок-дроппер: какое наказание грозит и как защитить его от мошенниковИнвестиции, 15:30
В Госдуму внесли проект об ускорении легализации бесхозной недвижимостиНедвижимость, 15:30
«Дорогим он будет не очень долго». Почему растет рубль и что будет дальшеPro, 15:28
Выступление Путина на РСПП. Прямая трансляцияБизнес, 15:24
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:16