Россия сообщила, что ХАМАСу и Израилю нужно делать после срыва перемирия
Москва с сожалением восприняла возобновление Израилем военной операции в секторе Газа и призвала стороны вернуться к переговорам, сообщила пресс-служба российского МИДа.
«В Москве с глубоким сожалением восприняли возобновление Израилем военной операции в секторе Газа. Как показывает опыт, силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно», — говорится в сообщении.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия решительно осуждает «любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры».
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу около двух месяцев назад, 19 января.
В ночь на 18 марта израильская армия нанесла удары по нескольким объектам на территории сектора Газа, в том числе по городам Газа, Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах в центральной и южной частях сектора. По заявлению медицинских служб Газы, погибло более 300 человек, еще несколько сотен получили ранения, отметили в российском МИДе.
Офис израильского премьера объяснил атаку тем, что ХАМАС «отверг все предложения», полученные от специального представителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников.
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