 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США ,  
0 

Трамп и Путин согласились, что нельзя позволить Ирану уничтожить Израиль

Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа они сошлись во мнении, что нельзя позволить Ирану иметь возможность угрожать существованию Израиля, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в X.

В рамках беседы лидеры обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия на вооружении у других стран.

«Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль», — написала Левитт.

Трамп заявил, что Иран ответит за каждый выстрел хуситов
Политика
Дональд Трамп

Трамп выступает за сокращение ядерных арсеналов. В конце января после инаугурации он заявил, что считает «вполне возможным» добиться их уменьшения как у США, так и у России с Китаем.

В начале февраля в интервью Fox News он заявил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном. Ранее в своем выступлении Трамп сказал, что предпочел бы договориться с Ираном, вместо того чтобы дать Израилю разбомбить его «к чертовой матери». В Иране переговоры с США отвергают.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Иран Дональд Трамп Владимир Путин оружие Кэролайн Левитт
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что Иран ответит за каждый выстрел хуситов
Политика
В Пекине пройдут переговоры России, Китая и Ирана по ядерной программе
Политика
ОАЭ передаст Ирану письмо от Дональда Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18:21
Шольц поддержал приказ Путина приостановить удары по энергоинфраструктуреПолитика, 22:05
Минобороны связало пять атак ВСУ в Белгородской области с переговорамиПолитика, 22:03
Трамп дал оценку разговору с ПутинымПолитика, 21:56
Путин предложил экс-премьеру Запорожья занять пост главы НАОПолитика, 21:53
«Динамо» обыграло «Авангард» и заняло второе место в Западной конференцииСпорт, 21:52
Хуситы нанесли ракетный удар по израильской авиабазе НеватимПолитика, 21:48
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гладков заявил об отсутствии сил противника в Белгородской областиПолитика, 21:07
Почему Израиль возобновил удары по сектору Газа и увеличил их масштабПолитика, 21:07
Трамп и Путин согласились, что нельзя позволить Ирану уничтожить ИзраильПолитика, 21:01
Карпин рассказал о беседе с критиковавшим сборную России ГлушенковымСпорт, 21:00
Росавиация опровергла информацию о запрете эксплуатации вертолетов Ми-8ТБизнес, 20:59
Итоги разговора Путина и Трампа. Спецэфир телеканала РБКПолитика, 20:55
Белый дом анонсировал «огромные экономические сделки» с РоссиейПолитика, 20:50