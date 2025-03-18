Трамп и Путин согласились, что нельзя позволить Ирану уничтожить Израиль

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Во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа они сошлись во мнении, что нельзя позволить Ирану иметь возможность угрожать существованию Израиля, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в X.

В рамках беседы лидеры обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия на вооружении у других стран.

«Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль», — написала Левитт.

Трамп выступает за сокращение ядерных арсеналов. В конце января после инаугурации он заявил, что считает «вполне возможным» добиться их уменьшения как у США, так и у России с Китаем.

В начале февраля в интервью Fox News он заявил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном. Ранее в своем выступлении Трамп сказал, что предпочел бы договориться с Ираном, вместо того чтобы дать Израилю разбомбить его «к чертовой матери». В Иране переговоры с США отвергают.