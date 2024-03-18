ЕС согласовал санкции против России из-за смерти Алексея Навального
Министры иностранных дел стран Европейского союза согласовали санкции против России из-за смерти Алексея Навального, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он сказал, что главы МИД Евросоюза договорились об ограничительных мерах против около 30 физических и юридических лиц, но не уточнил имена, а также названия организаций, которые включат в санкционный список, передает Reuters.
Bloomberg и EUobserver писали, что под санкции попадут ИК-3 «Полярный волк», где умер Навальный, ИК-6 во Владимирской области, где он ранее содержался, а также 35 человек, среди которых судьи и руководители российских тюрем.
Санкции против России из-за смерти Навального уже ввели США, Великобритания, Канада и Австралия. Заявления западных лидеров об ответственности российских властей за смерть Навального в Кремле назвали хамскими.
Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу днем 16 февраля сообщило, что Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, прибывшие медики пытались оказать помощь, но это не принесло результатов и они констатировали смерть оппозиционера.
Матери Навального выдали медицинское заключение, в котором было указано, что причины его смерти естественные. Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.
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