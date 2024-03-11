EUobserver узнал сроки согласования санкций ЕС из-за смерти Навального

Под санкции попадут судьи и руководители колоний, говорят источники EUobserver

Фото: Leon Neal / Getty Images

Послы стран Европейского союза на встрече в Брюсселе 13 марта намерены согласовать санкции против России из-за смерти Алексея Навального, пишет EUobserver, который ознакомился с проектом соответствующего документа.

Под ограничительные меры Брюсселя, по данным издания, попадут 35 человек, среди них руководители российских тюрем и судьи, а также две колонии — ИК-6 и ИК-3 (Навальный содержался в обеих, одна находится во Владимирской области, вторая, «Полярный волк», — в Ямало-Ненецком автономном округе, где оппозиционер провел последние два месяца перед смертью).

Санкции Евросоюза предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС, отмечает издание. О том, что в санкционный список Брюсселя из-за смерти Навального включат 35 человек, ранее также писал Bloomberg. О санкциях из-за смерти Навального уже объявили США, Великобритания, Канада и Австралия. Россия неоднократно называла западные санкции незаконными и нелегитимными.

EUobserver обращает внимание, что документ не содержит выводов о причинах смерти Навального. Ряд западных стран ранее возложили ответственность за смерть Навального на российские власти, в Кремле эти заявления назвали «хамскими».

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального 16 февраля. Во время прогулки в колонии № 3 в Харпе ему стало плохо и он практически сразу потерял сознание, заявляли в ведомстве. Там также говорили, что прибывшие медики пытались оказать Навальному помощь, но это не принесло результатов и они констатировали смерть.

1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве.