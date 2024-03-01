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Смерть Навального в колонии ,  
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Алексея Навального похоронили в Москве

В Москве прошли похороны Алексея Навального
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Смерть Навального в колонии
Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве, отпевание прошло в церкви в Марьино

В Москве состоялись похороны Алексея Навального. Отпевание проходило в храме иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино, оттуда гроб с телом отвезли на Борисовское кладбище.

Гроб опустили в могилу под песню My Way Фрэнка Синатры. Среди присутствовавших на церемонии были родители оппозиционера — Анатолий и Людмила Навальные.

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Церемонию посетили, в частности, политик Борис Надеждин, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иноагентов), посол США в России Линн Трейси, посол Франции в России Пьер Леви и заместитель посла Великобритании Том Тодд.

ФСИН сообщила о смерти Навального 16 февраля. Он умер, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. По данным ФСИН, Навальному стало плохо после прогулки, и он потерял сознание, медработники колонии и прибывшая скорая пытались реанимировать его, но безуспешно.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Алексей Навальный похороны Борис Надеждин Евгений Ройзман Москва
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