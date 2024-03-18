США призвали Россию начать переговоры о стратегическом оружии немедленно
США хотят вступить с Россией и Китаем в двусторонние переговоры о контроле за стратегическими вооружениями, сообщила на заседании Совбеза ООН Линда Томас-Гринфилд. Трансляция заседания ведется на сайте организации.
По ее словам, Вашингтон готов к переговорам прямо сейчас и без предварительных условий. «Все, что вам следует сделать — сказать «да» и сесть за стол переговоров в духе доброй воли», — сказала дипломат.
При этом ранее американские власти выражали сомнение, что подобные договоренности будут согласованы. «Скорее всего, [они] не будут заключены в ближайшем будущем, я уверен, что у контроля над вооружениями действительно есть будущее», — сказал в марте замглавы национального управления по ядерной безопасности США Фрэнк Роуз. Он предупредил, что к соглашению о контроле присоединятся «новые игроки, новые технологии и новые эксперты».
Год назад Россия приостановила свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Президент Владимир Путин объяснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — задался вопросом Путин.
Власти США в ответ объявили, что перестают уведомлять российскую сторону о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под ДСНВ, в том числе ракет и пусковых установок, назвав это «законными контрмерами в ответ на продолжающиеся нарушения ДСНВ со стороны России». Эти обвинения Москва отрицает.
США планируют сформировать новую систему контроля над ядерными вооружениями с участием пяти держав (помимо России и США это Великобритания, Китай и Франция), рассказывал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В МИД России в ответ обвинили Вашингтон в том, что тот продолжает «делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны».
Переговоры в сфере контроля за вооружениями — необходимый процесс, но для переговоров «нужно иметь потенциал», считают в Кремле. Пока, отметил Песков, отношения с США «настолько плохи и находятся на такой низкой точке», что говорить о переговорах не приходится. При этом Россия готова к ним, заключил он. Россия не будет вести переговоры с США по возобновлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, пока идет конфликт с Украиной, говорил глава МИДа Сергей Лавров.
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