Генсек НАТО рассказал, как видит будущее отношений с Россией и Китаем

НАТО считает Москву угрозой, но готово сохранить с ней каналы для диалога, чтобы предотвратить эскалацию. Китай альянс рассматривает как конкурента, с которым он продолжит «торговать и взаимодействовать»

Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

НАТО считает Россию угрозой, но готово сохранять с Москвой открытые каналы связи для управления рисками; с Китаем альянс будет взаимодействовать и дальше, готовясь при этом к «устойчивой конкуренции». Об этом говорится в годовом отчете генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга за 2023 год.

«В свете ее враждебной политики и действий НАТО не может рассматривать Россию в качестве партнера. Любое изменение в отношениях зависит от того, прекратит ли Россия свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право, — сказано в отчете. — НАТО по-прежнему готово сохранять открытые каналы связи с Москвой для управления рисками и их смягчения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России».

Столтенберг ссылается на Стратегическую концепцию, которую альянс опубликовал в 2022 году. В ней организация назвала Россию «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств — членов НАТО, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». В своем отчете генсекретарь привел тот же список обвинений, которые обозначены в концепции. Там, в частности, сказано, что Москва модернизирует свои ядерные силы, используя угрозу ядерного оружия «в целях принуждения»; по оценке альянса, цель России — дестабилизировать страны к востоку и югу от блока. НАТО считает вызовом способность Москвы «нарушить усиление» альянса на Крайнем Севере и «свободу судоходства через Северную Атлантику», а также наращивание российской военной мощи в районах Балтийского, Черного и Средиземного морей и ее интеграцию с Белоруссией.

Китаю в отчете генсекретарь уделил меньше внимания — в то время как Россия упоминается там 19 раз, то КНР — четыре раза. Формулировки Столтенберга в отношении Китая также более сдержанные: «Китай внимательно следит за нашими действиями. Китай не разделяет наших ценностей, он бросает вызов нашим интересам, Пекин все больше становится на сторону Москвы, — сказано в документе. — Мы продолжим торговать и взаимодействовать с Китаем, но мы должны управлять рисками и готовиться к устойчивой конкуренции». В концепции 2022 года альянс обвинил КНР в «злонамеренных гибридных и кибероперациях» и в «конфронтационной риторике и дезинформации», при этом угрозой страну не назвал.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву заявил, что Россия разместит свои войска и системы поражения у границ Финляндии после ее вступления в НАТО. Он назвал вхождение страны в альянс абсолютно бессмысленным шагом; у Москвы и Хельсинки, по словам Путина, раньше были «просто идеальные» отношения. «У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. <…> Тем не менее это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — сказал президент. В то же время Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается начинать войну с НАТО, хотя с военно-технической точки зрения готова к ней.