В Приднестровье после атаки дрона обвинили Молдавию в поощрении эскалации

17 марта дрон-камикадзе ударил во воинской части в Приднестровье, был уничтожен вертолет. Тирасполь заявил, что Молдавия своей реакцией на инцидент поощряет эскалацию. Кишинев отверг причастность к удару

Здание МИД Приднестровья (Фото: MIDPMR / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Молдавия отреагировала на атаку дрона-камикадзе по воинской части в Приднестровье пропагандой, которая поощряет эскалацию, заявил МИД непризнанной республики.

Накануне, 17 марта, в приднестровском министерстве госбезопасности сообщили, что после атаки дрона-камикадзе по территории воинской части произошел взрыв и пожар, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Сам беспилотник, по утверждению ведомства, прилетел со стороны Одесской области. Жертв не было.

В Молдавии сообщили, что находятся в тесном контакте с украинскими властями и категорически отрицают причастность к данной атаке. Случившееся в Кишиневе назвали «попыткой вызвать страх и панику в регионе». Киев инцидент не комментировал.

«Замалчивание отдельными акторами беспрецедентной террористической угрозы Приднестровью, выраженной серией терактов за последние три года, является негативным фактором, провоцирующим продолжение террористических атак. Подтверждением тому служит неадекватная реакция на инцидент офиса политического представителя Молдовы, реализованная в духе примитивной пропаганды, поощряющей дальнейшую эскалацию», — заявил МИД Приднестровья.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сочла удар беспилотника по аэродрому в Тирасполе попыткой посеять панику среди голосовавших в республике в день выборов президента России россиян — это 220 тыс. человек.

В Приднестровье неоднократно заявляли о подготовке украинской стороной терактов в республике. В прошлом марте министерство госбезопасности заявило, что был предотвращен теракт в отношении должностных лиц региона, который готовила Служба безопаности Украины (СБУ). В частности, речь шла о теракте против президента Приднестровья Вадима Красносельского, который готовили шесть человек, четверо из них — члены «террористической группы», созданной СБУ и действовавшей под видом беженцев, еще двое — их «кураторы» из службы. СБУ опровергала эту информацию.