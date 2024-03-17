МИД назвал удар дрона по Тирасполю попыткой посеять панику на выборах

Удар беспилотника по аэродрому в Тирасполе — это попытка посеять панику среди голосовавших в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в день выборов президента России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, атака должна была «расшатать ситуацию в Приднестровье». Однако удар дрона не повлиял на решимость россиян, которых в непризнанной республике проживает более 220 тыс. человек.

Захарова считает, что заявления молдавских властей о непричастности Украины к атаке «смешно выглядят». Официальный представитель МИДа добавила, что украинские войска терпят поражение на поле боя, а представители власти находятся «в отчаянии и агонии», в связи с чем и начали «прибегать к исключительно террористическим методам».

В январе власти Приднестровья обвинили Молдавию в подготовке специальных боевых групп для совершения терактов на территории ПМР. По информации ведомства, целью террористических актов может стать уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения Приднестровья.

Днем 17 марта пресс-служба Министерства государственной безопасности ПМР сообщила, что воинскую часть в Тирасполе атаковал дрон-камикадзе, из-за чего произошли взрыв и пожар. Как уточнили в ведомстве, беспилотник уничтожил вертолет Ми-8Т, запустили его, по предварительной информации, со стороны Одесской области.

Власти Молдавии заявили, что не имеют отношения к атаке дрона-камикадзе по военной базе. В Бюро по реинтеграции при правительстве страны уточнили, что находятся в тесном контакте с украинскими коллегами и категорически отрицают причастность к удару бе

спилотника.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. По данным МИДа, на выборах за рубежом проголосовали 249 809 человек.