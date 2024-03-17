В Молдавии заявили о непричастности к удару по базе в Приднестровье
Власти Молдавии не причастны к атаке дрона-камикадзе по военной базе в Приднестровье, в результате которой был уничтожен вертолет Ми-8МТ, сообщает Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.
«После просмотра видеоизображений и обмена информацией [с другими молдавскими ведомствами] мы сообщаем, что рассматриваемый инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника на изображениях не работает уже несколько лет», — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что власти Молдавии находятся в тесном контакте с украинскими властями и категорически отрицают причастность к данной атаке.
Об атаке неизвестного дрона-камикадзе на военную базу в Приднестровье в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР) сообщили ранее этим днем. Позже в МГБ уточнили, что дрон летел со стороны Одесской области, в результате атаки был уничтожен десантно-транспортный вертолет Ми-8МТ, никто не пострадал.
Приднестровские власти еще в январе обвинили Молдавию в подготовке иностранными специалистами специальных боевых групп для совершения терактов на территории ПМР. По информации МГБ, целью террористических актов может стать уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения Приднестровья. В феврале в Приднестровье прошел первый за 18 лет Съезд народных депутатов всех уровней, на котором они обратились к Совету Федерации России и Госдуме «с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы».
«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — прокомментировали обращение приднестровских депутатов в МИД России. Кишинев назвал это обращение пропагандой и отметил пользу «политики мира, безопасности и экономической интеграции с ЕС» для Тирасполя.
ПМР провозгласила независимость от Молдавии в сентябре 1990 года, после того, как депутаты Верховного Совета ССР Молдова в июне 1990 года объявили о суверенитете республики и взяли курс на объединение с Румынией, в которую районы левого берега Днестра изначально не входили. После вооруженного конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдавии, а на территорию Приднестровья были введены российские миротворцы. Молдавия не признала отделение ПМР, и вопрос о статусе республики остается нерешенным.
Контролируемая ПМР территория расположена преимущественно на левом берегу Днестра, включает в себя также город Бендеры на правом берегу. Согласно административно-территориальному делению Молдавии, большая часть территории, контролируемой ПМР, входит в состав Республики Молдова как автономное территориальное образование, другая часть входит в состав Молдавии как муниципий Бендеры.
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