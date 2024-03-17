Власти Приднестровья сообщили об ударе дрона по воинской части

Неизвестный дрон-камиказде атаковал воинскую часть в Приднестровье, ударом был уничтожен вертолет Ми-8МТ, сообщили в МГБ непризнанной республики. По данным ведомства, дрон прилетел со стороны Одесской области

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Воинская часть в Приднестровье была атакована дроном-камикадзе, произошли взрыв и пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР).

«Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны «Клеверного моста», — говорится в сообщении.

Жертв нет, возбуждено уголовное дело, уточнили в МГБ.

На опубликованных порталом «Новости Приднестровья» фото и видео с места происшествия видны остатки вертолета, похожего на Ми-8. Позже в МГБ подтвердили агентству Sputnik, что дрон-камикадзе уничтожил вертолет Ми-8МТ. Сам беспилотник, по утверждению ведомства, прилетел со стороны Одесской области.

В январе власти Приднестровья обвинили Молдавию в подготовке специальных боевых групп для совершения терактов на территории ПМР. «В настоящее время на объектах спецподразделений силовых ведомств Республики Молдова под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы (более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий) для проведения на территории ПМР террористических актов», — говорилось в сообщении МГБ.

По информации ведомства, целью террористических актов может стать уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения Приднестровья. В министерстве также считают, что специальные боевые группы могут быть задействованы для диверсий на военных объектах, захвата или уничтожения высших должностных лиц Приднестровья и руководителей силовых ведомств.

Весной 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен «красный» уровень террористической опасности, затем его снизили до «желтого».

ПМР провозгласила независимость от Молдавии в сентябре 1990 года, после того, как депутаты Верховного совета ССР Молдова в июне 1990 года объявили о суверенитете республики и взяли курс на объединение с Румынией, в которую районы левого берега Днестра изначально не входили. После вооруженного конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдавии, а на территорию Приднестровья были введены российские миротворцы. Молдавия не признала отделение ПМР и вопрос о статусе республики остается нерешенным. Контролируемая ПМР территория расположена преимущественно на левом берегу Днестра, включает в себя также город Бендеры на правом берегу. Согласно административно-территориальному делению Молдавии, большая часть территории, контролируемой ПМР, входит в состав Республики Молдова как автономное территориальное образование, другая часть входит в состав Молдавии как муниципий Бендеры.

28 февраля в Приднестровье прошел первый за 18 лет Съезд народных депутатов всех уровней, на котором были приняты резолюция и декларация. В первом документе парламентарии обвинили Кишинев в «беспрецедентном экономическом давлении» на республику и заявили об отсутствии механизмов для разрешения ситуации. Во втором они обратились к Совету Федерации России и Госдуме «с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы».

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — прокомментировали обращение приднестровских депутатов в МИД России. Кишинев назвал это обращение пропагандой и отметил пользу «политики мира, безопасности и экономической интеграции с ЕС» для Тирасполя.

2 марта президент Молдавии Майя Санду заявила об историческом шансе на воссоединение с Приднестровьем в связи с началом переговоров Молдавии о вступлении в ЕС. «Молдавия сегодня находится на перепутье. Решение о начале переговоров о вступлении в Европейский союз представляет для нашей страны исторический шанс объединиться вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны», — сказала президент.