Песков объяснил слова Путина об обмене Навального

Путин накануне сообщил, что незадолго до смерти Навального была выдвинута идея о его обмене

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Владимир Путин не подтверждал проведение переговоров об обмене Алексея Навального, он только сообщил, что была выдвинута такая идея, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне, 17 марта, Путин рассказал, что был согласен на обмен Навального на тех, «кто находится в западных странах», он говорил об этом с человеком, имя которого не стал называть.

«Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул. Путин не говорил, что были проведены на этот счет переговоры. И также Путин не стал называть ни этого человека, ни других модальностей той идеи, которая была выдвинута. Соответственно, не могу этого сделать и я», — сказал Песков.

Соратники Навального ранее сообщали о подготовке Берлином и Москвой обмена Навального, американского журналиста Эвана Гершковича и еще одного осужденного в России гражданина США, Пола Уилана, на бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии и бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Кремль сообщал, что не располагает информацией о таких договоренностях.

16 февраля ФСИН сообщила о смерти Навального, отбывавшего наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве говорили, что ему стало плохо во время прогулки и он потерял сознание.

В медицинском свидетельстве, которое выдали матери Навального, было написано, что причины смерти естественные. Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве 1 марта.