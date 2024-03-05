 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Смерть Навального в колонии ,  
0 

Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью

Директор СВР Нарышкин: Навальный умер своей смертью
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Навальный умер своей смертью, заявил директор СВР Нарышкин. По его мнению, не было «специального замысла». Оппозиционер умер в колонии «Полярный волк»
Портрет Алексея Навального среди цветов&nbsp;на его могиле
Портрет Алексея Навального среди цветов на его могиле (Фото: Reuters)

Алексей Навальный умер своей смертью, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью «Соловьев Live».

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — сказал он.

ФСИН сообщила о смерти Навального 16 февраля. Он умер, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. По данным ФСИН, Навальному стало плохо после прогулки, и он потерял сознание, медработники колонии и прибывшая скорая пытались реанимировать его, но безуспешно.

22 марта мать Навального Людмила подписала свидетельство о его смерти, где говорилось, что он умер по естественным причинам.

Тело Алексея Навального передали его матери
Политика
Людмила Навальная

Прощание с Навальным прошло 1 марта, его похоронили на Борисовском кладбище.

Из-за смерти оппозиционера США, Великобритания, Австралия и Канада ввели санкции в отношении России. В списки попали, в частности, руководители колонии, где умер Навальный.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Алексей Навальный смерть Сергей Нарышкин
Материалы по теме
В Кремле заявили о непричастности к решению о передаче тела Навального
Политика
Песков в день похорон Навального напомнил о требовании выполнять законы
Политика
Песков заявил, что не знает о договоренностях по обмену Навального
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 16:25
Путин поддержал идею создания зерновой биржи в рамках БРИКС Политика, 23:11
Властей попросили ввести пошлины на вино из Франции и Италии в 200% Бизнес, 23:02
Путин по видеосвязи открыл три предприятия АПК Бизнес, 22:59
В Госдепе заявили о заготовленных у Украины «сюрпризах» для России Политика, 22:49
Эксперты оценили последствия повреждения кабеля в Красном море для Рунета Технологии и медиа, 22:39
Путин разрешил структурам «Газпрома» определять раскрытие информации Бизнес, 22:23
Кухня-гостиная с тремя окнами и камины: все – о новом квартале в Москве РБК и Forma, 22:10
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Дуров на фоне сбоя с соцсетями сообщил о всплеске активности в Telegram Технологии и медиа, 21:55
Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью Политика, 21:52
Максимум биткоина в цифрах. Карточки Крипто, 21:48
СКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо» Спорт, 21:43
Фанаты «Лацио» кричали фашистские лозунги в связанной с Гитлером пивной Спорт, 21:32
Президент Чехии выступил за «новые пути» в поддержке Украины Политика, 21:24
Экс-первая ракетка мира оценила решение CAS сократить ее дисквалификацию Спорт, 21:11