Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью

Навальный умер своей смертью, заявил директор СВР Нарышкин. По его мнению, не было «специального замысла». Оппозиционер умер в колонии «Полярный волк»

Портрет Алексея Навального среди цветов на его могиле (Фото: Reuters)

Алексей Навальный умер своей смертью, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью «Соловьев Live».

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — сказал он.

ФСИН сообщила о смерти Навального 16 февраля. Он умер, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. По данным ФСИН, Навальному стало плохо после прогулки, и он потерял сознание, медработники колонии и прибывшая скорая пытались реанимировать его, но безуспешно.

22 марта мать Навального Людмила подписала свидетельство о его смерти, где говорилось, что он умер по естественным причинам.

Прощание с Навальным прошло 1 марта, его похоронили на Борисовском кладбище.

Из-за смерти оппозиционера США, Великобритания, Австралия и Канада ввели санкции в отношении России. В списки попали, в частности, руководители колонии, где умер Навальный.