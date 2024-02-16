ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». Об этом днем 16 февраля сообщило УФСИН ЯНАО.
В Службе исполнения наказаний заявили, что Навальному стало плохо 16 февраля в исправительной колонии № 3 во время прогулки. Он «практически сразу потерял сознание».
К нему отправили медицинских работников, также «был вызван экипаж скорой медицинской помощи». Врачи провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали».
«Прибывшие медики констатировали смерть. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ФСИН сообщило, что решило отправить в колонию комиссию. Она будет направлена «в территориальный орган и учреждение». В нее войдут руководители и сотрудники «оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России».
Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти Навального, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в своем Telegram-канале. Песков также заявил, что ФСИН сейчас «занимается всеми соответствующими проверками, никаких поручений не требуется, потому что на этот счет есть свод правил».
Адвокат Навального Леонид Соловьев заявил «Новой газете», что семья оппозиционера попросила ничего не комментировать. «Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», — сказал он.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) сообщила, что адвокат вылетает в колонию. «ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим», — заявила Ярмыш.
В декабре 2023 года стало известно, что Навального перевели в Ямало-Ненецкий автономный округ. Он находился в исправительной колонии № 3 в поселке Харп, которая известна была под названием «Полярный волк». В Харпе также находится ИК-18, или «Полярная сова».
Навальный ранее отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. Приговор по этому делу был вынесен в июне 2022 года, Лефортовский суд назначил Навальному девять лет лишения свободы. В августе 2023 года Навальному дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Навальный называл все обвинения в свой адрес политическими.
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