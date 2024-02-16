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Смерть Навального в колонии ,  
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ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального

УФСИН ЯНАО: Алексей Навальный умер в колонии
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Сюжет
Дело Навального
Навальному стало плохо во время прогулки и он почти сразу «потерял сознание», сообщило ФСИН. Медики констатировали смерть. Оппозиционера в декабре перевели в колонию № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Алсу Менибаева / news.ru / ТАСС)

Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». Об этом днем 16 февраля сообщило УФСИН ЯНАО.

В Службе исполнения наказаний заявили, что Навальному стало плохо 16 февраля в исправительной колонии № 3 во время прогулки. Он «практически сразу потерял сознание».

К нему отправили медицинских работников, также «был вызван экипаж скорой медицинской помощи». Врачи провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали».

«Прибывшие медики констатировали смерть. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ФСИН сообщило, что решило отправить в колонию комиссию. Она будет направлена «в территориальный орган и учреждение». В нее войдут руководители и сотрудники «оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России».

Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти Навального, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в своем Telegram-канале. Песков также заявил, что ФСИН сейчас «занимается всеми соответствующими проверками, никаких поручений не требуется, потому что на этот счет есть свод правил».

Алексея Навального отправили в колонию «Полярный волк»
Политика
Алексей Навальный

Адвокат Навального Леонид Соловьев заявил «Новой газете», что семья оппозиционера попросила ничего не комментировать. «Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», — сказал он.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) сообщила, что адвокат вылетает в колонию. «ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим», — заявила Ярмыш.

В декабре 2023 года стало известно, что Навального перевели в Ямало-Ненецкий автономный округ. Он находился в исправительной колонии № 3 в поселке Харп, которая известна была под названием «Полярный волк». В Харпе также находится ИК-18, или «Полярная сова».

Навальный ранее отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. Приговор по этому делу был вынесен в июне 2022 года, Лефортовский суд назначил Навальному девять лет лишения свободы. В августе 2023 года Навальному дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Навальный называл все обвинения в свой адрес политическими.

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