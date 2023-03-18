Bild узнал о найденных на «связанной» со взрывами Nord Stream яхте уликах

На яхте, которая может быть причастна ко взрывам на «Северных потоках», следователи обнаружили волосы в оставленной на борту кепке. В новых уликах ищут следы ДНК, узнала Bild

Парусная яхта Andromeda (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Немецкие следователи обнаружили одежду и волосы на яхте, которую диверсанты могли использовать для подрывов «Северных потоков», сообщает Bild со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания ордер на обыск и список с найденными на судне предметами.

Как передает «РИА Новости», следственные органы располагают несколькими предметами одежды, в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan. На ней найдены волосы, в лаборатории сейчас проводят их ДНК-анализ, сказано в статье.

Полученные данные пока не позволяют сделать вывод, принадлежат ли найденные вещи людям, которые арендовали судно незадолго до взрывов на газопроводах, отмечает Bild.

Взрывы на «Северных потоках» произошли недалеко от датского архипелага Эртхольмен в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Смотритель острова Кристиансё (входит в архипелаг Эртхольмен) Сорен Тийм Андерсен сообщил РБК, что датская полиция в декабре 2022 года обратилась к властям острова в поисках лодки, которая была пришвартована к острову в сентябре. «Полиция спрашивала местных жителей, есть ли у них фото или видео из гавани в дни с 16 по 18 сентября», — говорил он.

Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что организаторы подрыва «Северных потоков» могли перевозить взрывчатку на 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 Andromeda, арендованной на острове Рюген через чартерную компанию. В то же время газета Bild со ссылкой на экспертов писала, что такая яхта не располагает специальным механизмом для погружения крупной партии взрывчатки под воду и, вероятно, не могла использоваться для диверсии. Ранее в интервью Der Spiegel бывший военный ныряльщик ВМФ Германии Йенс Хёнер также говорил, что произвести диверсии на газопроводах, которые пролегали на глубине около 80 м, ныряльщикам-любителям невозможно.

Газета The New York Times писала, что к диверсиям может быть причастна «проукраинская группировка», в составе которой действовали граждане России и Украины. Die Zeit уточняла, что в диверсии участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолаза) и женщина-врач. При этом национальность преступников не ясна: члены группы использовали фальшивые паспорта, которые предъявили при аренде яхты.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о проукраинской группировке». Кремль назвал статьи о «Северных потоках» «скоординированным вбросом в СМИ».