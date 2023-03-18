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Захарова ответила на заявление Киева о сроке продления зерновой сделки

Представитель МИДа Захарова заявила о продлении зерновой сделки на 60 дней
Россия уведомила стороны зерновой сделки о продлении ее действия на 60 дней, сказала Захарова. В Киеве говорили, что соглашение будет действовать еще четыре месяца. Сделку дважды продлевали на 120 дней
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: ТАСС)

Россия уведомила участников зерновой сделки о продлении соглашения на 60 дней, заявила РБК официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Россия уведомила всех участников, что сделка продлена на 60 дней», — сказала она.

Так дипломат ответила на слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, который написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что сделку продлили на 120 дней.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Соглашение включало две части — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие препятствий для экспорта российских удобрений. Срок действия соглашения истекал 18 марта.

Россия 14 марта объявила о продлении действия зерновой сделки на 60 дней — до 18 мая. Кубраков незадолго до этого написал в Twitter, что позиция Москвы по сроку продления противоречит соглашению. Изначально сделка должна была действовать 120 дней, до 18 ноября, затем продлили на аналогичный срок — до 18 марта с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации 17 марта, что судьба соглашения будет зависеть от решения проблем с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции. Вторая часть сделки о помощи ООН в урегулировании вопроса, по словам дипломата, «не выполняется ни на йоту». У Запада есть два месяца, чтобы вывести из-под санкций операции, сопровождающие сельскохозяйственный экспорт из России, предупредил постпред.

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Заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выступая на этом же заседании, заверил, что ООН добилась значительного прогресса в реализации соглашения об экспорте российского продовольствия и удобрений. Однако для его исполнения есть препятствия, часть из которых касается платежных систем, уточнил он. Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил, что у организации нет нужного количества рычагов для решения проблемы с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции за 60 дней.

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Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Зерновая сделка продление Мария Захарова Украина МИД

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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