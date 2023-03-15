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В ООН заявили об усердной работе по экспорту российских удобрений

В ООН заявили, что не имеют «всех рычагов» для решения проблемы с российским экспортом

Организация объединенных наций не располагает всеми рычагами, чтобы разрешить проблемы с экспортом российских удобрений и продовольствия за 60 дней, однако обладает решимостью достичь прогресса в этом вопросе, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Он заверил, что организация продолжит усердную работу по этому направлению, подчеркнув, что это также требует усилий других сторон.

«У нас в руках не все рычаги. Что у нас действительно есть, так это решимость сдвинуть дело с мертвой точки, и мы будем продолжать это делать», — сказал Дюжаррик.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы на кораблях не перевозили боеприпасы или вооружение.

Срок действия зерновой сделки истекал 18 марта. Она была продлена в ноябре на 120 дней с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон.

14 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней. При этом, по словам замглавы МИД России Александра Грушко, Москва будет активно добиваться выполнения второй части сделки, касаемо поставок на международный рынок российской сельхозпродукции. По словам Грушко, речь идет в том числе о страховке судов и решении вопросов, связанных с производством зерна в России. 

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин подчеркнул, что позиция Москвы впредь будет зависеть от «прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта» — банковских транзакций, логистики, страхования, размораживания финансовой деятельности и возобновления экспорта по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.

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В Киеве на это заявили, что позиция России не соответствует соглашению с Турцией и ООН, и отметили, что сделка подлежит продлению как минимум на 120 дней. Украина выступает за продление соглашения на год и намерена включить туда порт Николаева.

В России не раз критиковали выполнение соглашения. В то же время Кремль признавал, что прогресс в решении проблемы с российским экспортом есть, но «еще предстоит кое-что сделать». Также российская сторона указывала, что значительная часть продовольствия доставляется в Европу, а не нуждающимся странам. 

В Евросоюзе считают, что санкции против России не препятствуют экспорту российских удобрений.

Теги
ООН Зерновая сделка
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Сумма
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Ставка
0%
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