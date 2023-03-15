Нарусова и Матвиенко поспорили о дискредитации

Совфед поддержал законопроект об уголовной и административной ответственности за дискредитацию бойцов ЧВК и добровольческих подразделений, участвующих в военной операции на Украине

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам России. Единственным сенатором, проголосовавшим против, оказалась Людмила Нарусова.

Сенатор от Тувы считает, что в законопроекте отсутствует граница между понятиями «критика» и «дискредитация». Она напомнила о недавнем заявлении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, что «у нас нет гвоздей, а только китайские», и предположила, что это можно расценивать как дискредитацию промышленности. В ответ Матвиенко пошутила, что сенатор «подводит ее под статью».

Нарусова имела в виду выступление Матвиенко в Совете Федерации в апреле прошлого года. Спикер тогда рассуждала на тему импортозамещения и выразила удивление тем фактом, что гвозди в России импортные.

Вдобавок Нарусова задалась вопросом касательно понятия «добровольческие формирования» и предположила, что речь может идти о частных военных компаниях, запрещенных российским законодательством.

Накануне голосование по этому поводу прошло в Государственной думе. В соответствии с поправками внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный кодекс. В соответствии с ними наказание по ч.1 ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил в целях защиты интересов страны) и ч.1 ст. 280.3 УК (дискредитация вооруженных сил и дискредитация исполнения госорганами России своих полномочий за рубежом) увеличивается с трех до пяти лет. Наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) вырастет с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы по этим статьям — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн руб.

Ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации армии дополнили ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для вооруженных сил. Штрафы составляют до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юрлиц.



Инициативу ввести ответственность за дискредитацию добровольцев, «в том числе бывших заключенных» в январе выдвинул основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Позже его поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.