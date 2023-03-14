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Жителя Рязанской области обвинили в дискредитации армии за анекдот

Адвокат Курятников: жителя Рязанской области обвинили в дискредитации армии за анекдот
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Следственное управление МВД по Рязанской области 24 февраля возбудило уголовное дело о повторной дискредитации ВС России в отношении Василия Большакова из-за публикации анекдота во «ВКонтакте». Об этом РБК заявил адвокат фигуранта Андрей Курятников.

«Дело возбуждено по ч. 1 ст. 280.3. Из-за публикации во «ВКонтакте» <...> Василий находится дома в городе Касимове Рязанской области. Действительно, поводом явилась публикация анекдота в ВК», — заявил он.

Анекдот был опубликован 9 ноября — в день, когда министр обороны Сергей Шойгу поручил отвести войска с правобережья Днепра в Херсонской области.

РБК направил запрос в пресс-службу УМВД России по Рязанской области.

Ч. 1 ст. 280.3. УК России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, совершенные лицом после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а также лишение свободы на срок до трех лет.

В прошлом июле Касимовский районный суд Рязанской области оштрафовал Большакова на 30 тыс. руб. за комментарии во «ВКонтакте». Тот «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России», говорилось в постановлении.

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Большаков подтвердил факт размещения им комментария, пояснив, что выражал свою личную позицию относительно событий на территории Украины.

В конце февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что за дискредитацию российских Вооруженных сил заведено 152 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров. По его словам, дискредитация армии несет «общественную опасность», а потому установленные за это санкции «вполне оправданы».

Ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии) появилась в УК в прошлом марте.

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Виктория Громова Виктория Громова, Екатерина Костина Екатерина Костина
уголовное дело дискредитация армии анекдот Рязанская область Херсон Военная операция на Украине
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