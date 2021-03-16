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«Новая газета» связала человека в форме курьера с «химатакой» у редакции

Газета разместила видео, на котором, как утверждается, снят тот, кто распылил неизвестное вещество у входа в редакцию. Он одет в форму курьера, вещество распыляется из заднего колеса велосипеда

Видео: moscowmap/Telegram
Видео: moscowmap/Telegram
Video

«Новая газета», сообщившая накануне о распыленном химическом веществе у входа в здание редакции, опубликовала видео, на котором предположительно виден момент распыления. Издание предложило правительству Москвы провести «совместное расследование».

Изначально видео опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». Он утверждает, что видео было получено с камеры наблюдения возле редакции газеты. На нем видно, как некто одетый в форму курьера сервиса «Яндекс.Еда» ведет велосипед, затем останавливается и из заднего колеса велосипеда распыляется некое вещество. Это продолжается около десяти секунд, затем человек садится на велосипед и уезжает.

В газете предположили, что злоумышленник рассчитывал на то, что сотрудники, прошедшие через пятно, занесут вещество на подошвах в редакцию.

РБК направил запрос в пресс-службы ГУ МВД по Москве и мэра столицы.

Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что, по результатам мониторинга, по адресу, где находится редакция, курьеров в это время не было. Источник, близкий к сервису, рассказал РБК, что «далеко не все курьеры возвращают форму после прекращения сотрудничества с сервисом, ее можно найти на досках объявлений легко» и что на сумках у настоящих курьеров есть уникальный номер, позволяющий их идентифицировать.

«Новая газета» сообщила о «химической атаке» в здании редакции
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

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Как сообщала накануне «Новая газета», после «химической атаки» в помещениях сохранялся «стойкий резкий химический запах». Его чувствовали посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, которые расположены в этом здании. На место прибыли сотрудники МЧС, МВД и ФСБ (спецслужба прибыла на место, так как здание, где находится редакция, — режимный объект).

Сотрудники газеты утверждали, что запах, который они почувствовали в понедельник, очень похож на тот, что ощущался во время нападения на дом и машину журналистки издания Юлии Латыниной. Тогда ее имущество облили неизвестным газом с неприятным запахом.

«Мосгаз» сообщил, что в диспетчерскую после полудня поступило сообщение о запахе газа по адресу: Потаповский пер., 3, стр. 1 (адрес редакции «Новой газеты» — Потаповский пер., 3). Аварийная бригада проверила подвалы здания и колодцы в радиусе 50 м, но утечек не обнаружила, передавал «Интерфакс».

Автор
Мария Лисицына
При участии
Анна Балашова, Любовь Порываева, Евгения Кузнецова
«Новая газета» химическая атака химическое вещество «Яндекс»
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