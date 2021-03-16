«Новая газета» связала человека в форме курьера с «химатакой» у редакции

Газета разместила видео, на котором, как утверждается, снят тот, кто распылил неизвестное вещество у входа в редакцию. Он одет в форму курьера, вещество распыляется из заднего колеса велосипеда

Видео: moscowmap/Telegram

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«Новая газета», сообщившая накануне о распыленном химическом веществе у входа в здание редакции, опубликовала видео, на котором предположительно виден момент распыления. Издание предложило правительству Москвы провести «совместное расследование».

Изначально видео опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». Он утверждает, что видео было получено с камеры наблюдения возле редакции газеты. На нем видно, как некто одетый в форму курьера сервиса «Яндекс.Еда» ведет велосипед, затем останавливается и из заднего колеса велосипеда распыляется некое вещество. Это продолжается около десяти секунд, затем человек садится на велосипед и уезжает.

В газете предположили, что злоумышленник рассчитывал на то, что сотрудники, прошедшие через пятно, занесут вещество на подошвах в редакцию.

РБК направил запрос в пресс-службы ГУ МВД по Москве и мэра столицы.