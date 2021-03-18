В Чечне задержали родственников рассказавшего о казнях экс-полицейского
Чеченские силовики задержали в Грозном троих родственников экс-сотрудника МВД Чечни Сулеймана Гезмахмаева. Ранее Гезмахмаев рассказал «Новой газете» о пытках и расстрелах в Чечне в 2017 году. О задержании его близких РБК сообщил председатель правления центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Олег Орлов.
«Их задержали, доставили в подразделение полиции, провели беседу и отпустили, выдвинув ультиматум», — сказал он.
На сайте «Мемориала» со ссылкой на односельчан родственников и самого Гезмахмаева сказано, что полиция потребовала у задержанных сообщить, где сейчас находятся его мать, брат и сестра и заставить его написать письмо, в котором бывший полицейский отречется от своих слов. В противном случае чеченские силовики пообещали, что «семье будет очень плохо».
РБК направил запрос в ГУ МВД по Чечне.