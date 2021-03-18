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Общество ,  
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В Чечне задержали родственников рассказавшего о казнях экс-полицейского

Чеченские силовики задержали в Грозном троих родственников экс-сотрудника МВД Чечни Сулеймана Гезмахмаева. Ранее Гезмахмаев рассказал «Новой газете» о пытках и расстрелах в Чечне в 2017 году. О задержании его близких РБК сообщил председатель правления центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Олег Орлов.

«Их задержали, доставили в подразделение полиции, провели беседу и отпустили, выдвинув ультиматум», — сказал он.

Экс-сотрудник МВД Чечни рассказал о казнях в 2017 году
Политика
Фото:Антон Подгайко / ТАСС

На сайте «Мемориала» со ссылкой на односельчан родственников и самого Гезмахмаева сказано, что полиция потребовала у задержанных сообщить, где сейчас находятся его мать, брат и сестра и заставить его написать письмо, в котором бывший полицейский отречется от своих слов. В противном случае чеченские силовики пообещали, что «семье будет очень плохо».

РБК направил запрос в ГУ МВД по Чечне.

Гезмахмаев был старшим сержантом полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике. В интервью «Новой газете» он рассказал, что в январе 2017 года лично охранял 56 задержанных, которых незаконно держали в подвале спортзала на территории полка. Среди них были 13 так называемых «амиров», людей, подозреваемых в командовании террористическими ячейками. Со слов Гезмахмаева, чеченские силовики тайно убивали задержанных амиров в другом подвале на территории полка.

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При этом, по мнению бывшего полицейского, большинство из задержанных не имели никакого отношения к терроризму, но под пытками давали показания на себя и других чеченцев.

Помощник Кадырова потребовал закрыть «Новую газету»
Политика
Ахмед Дудаев

После выхода публикации «Новая газета» сообщила, что на здание, в котором находится редакция, была совершена «химическая атака».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле ознакомились с материалом «Новой газеты», но проверки, которые могут возбудить на его основании, не относятся к компетенции Кремля.

Помощник главы Чечни, министр печати республики Ахмед Дудаев заявил, что жители Чечни требуют у руководства страны и региона закрыть «Новую газету».

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