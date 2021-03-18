В Чечне задержали родственников рассказавшего о казнях экс-полицейского

Гезмахмаев был старшим сержантом полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике. В интервью «Новой газете» он рассказал, что в январе 2017 года лично охранял 56 задержанных, которых незаконно держали в подвале спортзала на территории полка. Среди них были 13 так называемых «амиров», людей, подозреваемых в командовании террористическими ячейками. Со слов Гезмахмаева, чеченские силовики тайно убивали задержанных амиров в другом подвале на территории полка.

При этом, по мнению бывшего полицейского, большинство из задержанных не имели никакого отношения к терроризму, но под пытками давали показания на себя и других чеченцев.

После выхода публикации «Новая газета» сообщила, что на здание, в котором находится редакция, была совершена «химическая атака».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле ознакомились с материалом «Новой газеты», но проверки, которые могут возбудить на его основании, не относятся к компетенции Кремля.

Помощник главы Чечни, министр печати республики Ахмед Дудаев заявил, что жители Чечни требуют у руководства страны и региона закрыть «Новую газету».