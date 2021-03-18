Политика , 18 мар, 09:43
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Косачев увидел «списанные в утиль» ожидания после слов Байдена о Путине
Константин Косачев
Такие оценки, как утвердительный ответ президента Джо Байдена на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, недопустимы от государственного деятеля подобного ранга, заявил в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль», — написал он.
По словам Косачева, такого рода заявления «не приемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют» отношения между двумя странами.
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