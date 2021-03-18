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Косачев увидел «списанные в утиль» ожидания после слов Байдена о Путине

Константин Косачев
Константин Косачев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Такие оценки, как утвердительный ответ президента Джо Байдена на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, недопустимы от государственного деятеля подобного ранга, заявил в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль», — написал он.

По словам Косачева, такого рода заявления «не приемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют» отношения между двумя странами.

Материал дополняется.

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