В Совфеде отреагировали на слова Байдена о Путине

Джо Байден (Фото: Erin Scott / CNP / Global Look Press)

Слова президента США Джо Байдена, который в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, являются голословными обвинениями, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Все выпады (против Путина. — РБК) — выпады против всех нас, <...> против каждого из нас, даже если каждый из нас имеет разные точки зрения на внутрироссийские события», — считает сенатор.

Климов также отметил успехи России в борьбе с пандемией и стабильность российской политической системы. Это вызывает раздражение в Штатах, где высокая смертность от коронавируса и беспорядки «с захватами здания Конгресса и со сносом памятников отцам-основателям».

Климов выразил уверенность, что российским дипломатам удастся выработать ответ на государственно-политическом уровне: «Мы должны продолжать создавать условия для роста нашего собственного благосостояния. Несмотря ни на какие крики, призывы, санкции, провокации, истерики», — призвал сенатор.

«Эти заявления Байдена можно отнести только к нездоровью и старческой деменции. Но это проблема американцев. И, мне кажется, они столкнутся с еще более худшим состоянием не только его здоровья, но и души», — прокомментировал РБК член комитета по экономической политике Совета Федерации Игорь Морозов.