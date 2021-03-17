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Политика ,  
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В Совфеде отреагировали на слова Байдена о Путине

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Erin Scott / CNP / Global Look Press)

Слова президента США Джо Байдена, который в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, являются голословными обвинениями, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Все выпады (против Путина. — РБК) — выпады против всех нас, <...> против каждого из нас, даже если каждый из нас имеет разные точки зрения на внутрироссийские события», — считает сенатор.

Климов также отметил успехи России в борьбе с пандемией и стабильность российской политической системы. Это вызывает раздражение в Штатах, где высокая смертность от коронавируса и беспорядки «с захватами здания Конгресса и со сносом памятников отцам-основателям».

Климов выразил уверенность, что российским дипломатам удастся выработать ответ на государственно-политическом уровне: «Мы должны продолжать создавать условия для роста нашего собственного благосостояния. Несмотря ни на какие крики, призывы, санкции, провокации, истерики», — призвал сенатор.

«Эти заявления Байдена можно отнести только к нездоровью и старческой деменции. Но это проблема американцев. И, мне кажется, они столкнутся с еще более худшим состоянием не только его здоровья, но и души», — прокомментировал РБК член комитета по экономической политике Совета Федерации Игорь Морозов.

По словам Морозова, европейские политики оценивают Россию по ее достижениям. В связи с этим он упомянул вакцину «Спутник V», на которую претендуют более 50 стран, ядерное и гиперзвуковое оружие, которое «говорит о возможностях российской промышленности и прикладной науки».

Морозов также высказал мнение, что власти США испытывают «болевой шок» от того, что они никак не могут помешать реализации проекта «Северный поток-2». «Поэтому слушать Байдена, когда он, не контролируя себя, говорит угрозы в сторону России, всегда нужно, преломляя это через восточную пословицу «собаки лают — караван идет», — резюмировал Морозов.

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Турчак назвал слова Байдена о Путине триумфом политического маразма
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Андрей Турчак

Ранее заявление Байдена прокомментировали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Турчак назвал слова Байдена проявлением политического маразма США и деменции их руководителя. Володин заявил, что своими словами Байден оскорбил всех граждан России.

Президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News о том, считает ли он Путина убийцей. Также Байден высказался о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Совет Федерации сенаторы новости Джо Байден Андрей Климов
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