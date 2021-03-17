Посла России в США пригласили в Москву после слов Байдена о Путине

Анатолия Антонова вызвали для консультаций о «путях выправления» отношений США и России, «пребывающих в тяжелом состоянии». В МИДе заинтересованы в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» связей, подчеркнули там

Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций о будущем отношений России и США, заявила представитель МИДа Мария Захарова, сообщается в Telegram-канале министерства.

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», — отметила Захарова.

При этом она отметила, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, «если американцы осознают связанные с этим риски».

По ее словам, в консультациях с послом кроме МИДа будут принимать участие другие профильные ведомства.