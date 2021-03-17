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Посла России в США пригласили в Москву после слов Байдена о Путине

Анатолия Антонова вызвали для консультаций о «путях выправления» отношений США и России, «пребывающих в тяжелом состоянии». В МИДе заинтересованы в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» связей, подчеркнули там
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций о будущем отношений России и США, заявила представитель МИДа Мария Захарова, сообщается в Telegram-канале министерства.

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», — отметила Захарова.

При этом она отметила, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, «если американцы осознают связанные с этим риски».

По ее словам, в консультациях с послом кроме МИДа будут принимать участие другие профильные ведомства.

Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей
Политика
Джо Байден

Ранее в среду президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что предупреждал президента Владимира Путина о последствиях в случае, если вскроется факт российского вмешательства в американские выборы. «У нас был долгий разговор. <...> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — заявил Байден.

Он также пообещал, что российский президент «заплатит за это».

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После этого журналист спросил у Байдена, считает ли он Владмира Путина убийцей. «Ммм, да», — ответил американский президент. При этом он напомнил о возможности сотрудничать в тех областях, где «совместная работа в наших общих интересах», приведя в пример продление Договора СНВ-3.

Песков заявил о необходимости «хеджировать риски» из-за санкций США
Политика
Дмитрий Песков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал слова Байдена о Путине оскорблением россиян. «Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!» — подчеркнул он.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, в свою очередь, посчитал заявление «триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».

Помимо этого, в среду Минторг США заявил, что объявленные 2 марта санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального вступят в силу 18 марта. В рамках мер давления США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, связанных с нацбезопасностью, приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые ранее были поставлены в Россию, запретят экспорт и импорт оружия, примут меры в рамках сотрудничества в области космоса.

Автор
Мария Лисицына
посол России в США Анатолий Антонов МИД России Мария Захарова
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