Турчак назвал слова Байдена о Путине триумфом политического маразма

Андрей Турчак (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Заявление президента США Джо Байдена, что президент России Владимир Путин — убийца, является вызовом всей стране и триумфом политического маразма. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

«Заявление Байдена — это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии от бессилия и вызов всей нашей стране», — считает Турчак.

Также в своем заявлении Турчак сообщил об успехах России в борьбе с пандемией и при разработке вакцин, в то время как в США вакцину, по его словам, «только планируют».

«У нас межнациональный мир — у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности — у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым — у них разговоры об отделении штатов», — перечислил Турчак.