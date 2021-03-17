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Первые 100 дней Байдена ,  
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Турчак назвал слова Байдена о Путине триумфом политического маразма

Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Заявление президента США Джо Байдена, что президент России Владимир Путин — убийца, является вызовом всей стране и триумфом политического маразма. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

«Заявление Байдена — это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии от бессилия и вызов всей нашей стране», — считает Турчак.

Также в своем заявлении Турчак сообщил об успехах России в борьбе с пандемией и при разработке вакцин, в то время как в США вакцину, по его словам, «только планируют».

«У нас межнациональный мир — у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности — у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым — у них разговоры об отделении штатов», — перечислил Турчак.

Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей
Политика
Джо Байден

Ранее президент США в интервью телеканалу ABC News ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Также Байден высказался о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Байден, однако, отметил, что с Россией можно сотрудничать в областях, где совместная работа осуществляется в общих интересах. В качестве примера он привел решение продлить Договор об ограничении стратегических вооружений.

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Слова американского президента также прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, заявление Байдена — «это истерика от бессилия» и своими словами президент США оскорбил граждан России.

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