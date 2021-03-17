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В Кремле выразили надежду на расследование «химатаки» у «Новой газеты»

По словам Пескова, Кремль, «безусловно, заметил» инцидент, но указаний администрации президента для расследования не требуется. Редакция сообщила, что контактирует с Генпрокуратурой и правоохранительными органами, уточнил он
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Кремле в курсе инцидента с распылением неизвестного вещества у здания редакции «Новой газеты» и рассчитывают, что правоохранительные органы проведут его расследование, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что соответствующее расследование будет проведено», — сказал он, отметив, что в Кремле, «безусловно, заметили этот инцидент» (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, в этому случае не требуются какие-либо указания со стороны администрации президента. «Мы знаем из сообщений самой редакции, что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, с правоохранительными органами, что они подали туда соответствующее заявление», — уточнил пресс-секретарь.

«Новая газета» сообщила о «химической атаке» в здании редакции
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

«Новая газета» сообщила о «химической атаке» 15 марта. По данным издания, в помещениях редакции появился резкий химический запах. «Мы предполагаем, что это были химическая атака и провокация, направленная против деятельности редакции «Новой газеты», но мы пока не беремся утверждать, кто это был, до выяснения обстоятельств», — сообщила РБК руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова. К месту происшествия приехали сотрудники МЧС, МВД и ФСБ.

Видео: moscowmap/Telegram
Видео: moscowmap/Telegram
Video

Позднее «Новая газета» опубликовала видеозапись с «химической атакой». На ней видно, как человек с термочемоданом «Яндекса» за плечами идет с велосипедом, у которого из шины колеса выходит газ. После этого он уходит с велосипедом из поля зрения камеры. Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что по результатам мониторинга по адресу, где находится редакция, курьеров в это время не было.

После публикации видеозаписи «Новая газета» предложила правительству Москвы провести совместное расследование, указав, что в здании находятся и другие организации, на одном этаже с редакцией располагается детская студия.

16 марта источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что по этому делу разыскивается человек в форме курьера, который приехал к редакции на велосипеде и распылил неизвестное вещество.

Сотрудники «Новой газеты» утверждают, что вызванные распылением запахи похожи на те, что были замечены во время изучения обстоятельств нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной. Тогда имущество журналистки обрызгали едким газом неизвестного состава. Латынина говорила, что вещество было «гадостью, которая исключительно воняет, но больше никакого зла не делает».

Автор
Анастасия Батманова
«Новая газета» Кремль
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«Химическая атака» у здания редакции «Новой газеты». Видео
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«Новая газета» сообщила о «химической атаке» в здании редакции
Общество
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