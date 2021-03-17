В Кремле выразили надежду на расследование «химатаки» у «Новой газеты»

По словам Пескова, Кремль, «безусловно, заметил» инцидент, но указаний администрации президента для расследования не требуется. Редакция сообщила, что контактирует с Генпрокуратурой и правоохранительными органами, уточнил он

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Кремле в курсе инцидента с распылением неизвестного вещества у здания редакции «Новой газеты» и рассчитывают, что правоохранительные органы проведут его расследование, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что соответствующее расследование будет проведено», — сказал он, отметив, что в Кремле, «безусловно, заметили этот инцидент» (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, в этому случае не требуются какие-либо указания со стороны администрации президента. «Мы знаем из сообщений самой редакции, что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, с правоохранительными органами, что они подали туда соответствующее заявление», — уточнил пресс-секретарь.

«Новая газета» сообщила о «химической атаке» 15 марта. По данным издания, в помещениях редакции появился резкий химический запах. «Мы предполагаем, что это были химическая атака и провокация, направленная против деятельности редакции «Новой газеты», но мы пока не беремся утверждать, кто это был, до выяснения обстоятельств», — сообщила РБК руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова. К месту происшествия приехали сотрудники МЧС, МВД и ФСБ.