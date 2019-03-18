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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,16%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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Путин счел «крымскую весну» доказательством любви России к себе
Период «крымской весны» показал, что Россия «умеет себя саму любимую любить и защищать», заявил Путин. Страны Запада считают происходящее на полуострове аннексией. Из-за этого Россия более пяти лет находится под санкциями
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на встрече с общественниками Крыма, заявил, что крымский референдум и последующий за этим период «крымской весны» стали «новой вехой в истории России». Трансляцию с мероприятия вел телеканал «Россия 24».

​«Она [веха] показала нам самим и, в общем, всему миру, что Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы», — пояснил глава государства. При этом власти, по его словам, в данном случае «отталкиваются от интересов наших людей».

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Что изменилось в Крыму за пять лет. Главное

«И самая принципиальная вещь. Для меня лично — это, конечно, принятие соответствующих решений», — отметил Путин. «Я вам, знаете, хочу такую тайну открыть. За годы работы мне неоднократно приходилось думать над тем, какое решение принять в той или другой сфере. И когда выбор делаешь в пользу общенациональных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий и для себя, и каких-то людей, которые рядом со мной стоят, как правило, такая точка зрения побеждает», — добавил президент, отметив, что и здесь, по его мнению, «произошло то же самое».

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на который был вынесен вопрос о необходимости отделения полуострова от Украины. Согласно его результатам, которые озвучили местные власти, за эту инициативу тогда проголосовало около 96,6% местных жителей. Киев и западные страны итоги референдума не признали. Россию они обвинили в аннексии Крыма: на полуострове в ходе голосования присутствовали вооруженные люди без опознавательных знаков на форме. Позже Путин признал, что это были российские военные. «Не буду скрывать, мы использовали наши Вооруженные силы для блокирования украинских воинских подразделений, расквартированных в Крыму, но не для того, чтобы кого-то заставить идти на выборы», — говорил президент в октябре 2014 года.

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Крым: дорожная карта. Видео РБК

Затем ряд стран Запада ввели в отношении Москвы санкции, которые впоследствии неоднократно расширялись и продлевались. В последний раз Евросоюз, США и Канада ввели санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Тогда три украинских военных корабля вошли в территориальные воды Крыма, а российские пограничники сочли это нарушением госграницы России. Так, все обвинения Запада в связи с «аннексией Крыма» Москва отвергает и заявляет, что присоединение полуострова было результатом «волеизъявления крымского народа».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин
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