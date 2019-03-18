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Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
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Facebook $210
(+21,36%)
прогноз Barclays Capital к 13.03.20
Купить
Сбербанк ₽215
(+20,08%)
прогноз Открытие Брокер к 14.12.19
Купить
General Electric $13
(+25,97%)
прогноз UBS к 26.02.20
Купить
Apple $210
(+15,53%)
прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20
Купить
Tesla $345
(+21,78%)
прогноз Deutsche Bank к 31.01.20
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Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42
(+0,02)
Quote, 15 мар, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07
(+0,01)
Quote, 15 мар, 13:20
Следователи начали проверку по факту смерти мальчика в квартире в Москве
Общество, 13:38
Божена Рынска сообщила о депрессии Малашенко
Общество, 13:35
Беглов отправил в отставку главу «Водоканала» Петербурга
Общество, 13:32
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В Грузии начались совместные с НАТО учения
Политика, 13:18
Насколько вы склонны к риску: тест
РБК и Сбербанк, 13:13
СК опроверг сообщения о травле попросившей у Путина трактор девочки
Общество, 13:12
Лидер группы Space подал к Киркорову иск на ₽272 млн о плагиате
Общество, 13:02
Черноморский флот пополнят еще несколько кораблей с ракетами «Калибр»
Общество, 12:59
В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ
Общество, 12:55
В Москве началось прощание с Игорем Малашенко
Общество, 12:52
Зачем спасатели «Лизы Алерт» сотрудничают с операторами сотовой связи
Партнерский материал, 12:50
Дерипаска назвал неверными утверждения о роли Кремля в иске к Минфину США
Бизнес, 12:48
Как выглядит новая штаб-квартира «Макдоналдс»
Стиль, 12:45
Рост Bitcoin и новые правила для криптопроектов: все о цифровой валюте
Крипто, 12:41
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Общество
,
12:21
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Крым: дорожная карта. Видео РБК
Пять лет назад Крым вошел в состав России. Как за это время изменилась жизнь на полуострове — в видео РБК
Видео: РБК
Автор:
Татьяна Новикова
Теги:
Крым
, Севастополь
, референдум
, Симферополь
, видео
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