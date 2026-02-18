США предъявили обвинение капитану танкера, сменившего флаг на российский

Танкер Marinera (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Гражданину Грузии Автандилу Каландадзе, капитану танкера Marinera, который американская береговая охрана задержала в начале января по подозрению в нарушении санкций, в США предъявлены обвинения по двум статьям, сообщает The New York Times.

Каландадзе вменяют незаконное поднятие флага Гайаны, хотя танкер не был зарегистрирован в этой стране, и отказ выполнить приказ береговой охраны остановить судно для досмотра.

Танкер изначально назывался Bella‑1 и ходил под флагом Панамы. Он пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную президентом Дональдом Трампом в декабре. После того как судно стала преследовать американская береговая охрана, экипаж нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera, под ним судно появилось в Российском морском регистре судоходства.

На борту Marinera были моряки из разных стран, в том числе двое из России. В конце января МИД сообщил, что россиян отпустили. Ведомство указывало, что танкер шел под государственным флагом и в полном соответствии с нормами международного морского права. Российский Минтранс отметил, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, в открытом море действует режим свободы судоходства и «никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».

Танкер находится под санкциями США. По данным американских властей, Bella 1 ранее перевозил иранскую нефть для «групп, связанных с поддержкой терроризма». По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, экипаж пытался выдать судно за российское, «чтобы обойти санкционный режим». Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что члены экипажа находятся «под полноценным расследованием», «всем причастным» будут предъявлены уголовные обвинения.

