Политика
0

Вэнс сказал, что танкер Marinera притворялся российским

Вэнс: танкер Marinera притворялся российским для обхода санкций США
По его словам, танкер встал под флаг России, чтобы обойти американские санкции. Изначально судно носило название Bella 1 и ходило под панамским флагом, однако позже сменило название и флаг. 7 января США его задержали

Задержанный США танкер Marinera перешел под российский флаг, чтобы обойти американские санкции, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим», — сказал Вэнс, его слова передает Reuters.

Изначально танкер носил название Bella 1 и ходил под панамским флагом. Судно пыталось подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera.

МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера
Политика
Вид на здание МИД России

В США корабль Bella находится под санкциями.

Танкер Marinera был задержан 7 января в северной Атлантике береговой охраной США за «нарушение режима американских санкций». Согласно данным российского министерства транспорта, военно-морские силы высадились на судно, после чего связь с ним была утеряна. МИД России сообщил, что на борту захваченного судна находились россияне.

Министерство транспорта сообщило, что судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом на основании российского законодательства и норм международного права. Ведомство отметило, что «в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».

Позже генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что члены экипажа танкера находятся «под полноценным расследованием», а «всем причастным» будут предъявлены уголовные обвинения.

Александра Озерова
танкер Джеймс Дэвид Вэнс Россия США
Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
