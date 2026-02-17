Шишкарев предложил защищать российские суда «пацанами в контейнерах»

По мнению основателя ГК «Дело», ответом на действия «а-ля друзей» России по ограничению российского судоходства может стать введение охраны на судах — «пацанов в контейнерах». Страны Запада вводят санкции против теневого флота

Фото: MISTER DIN / Shutterstock

России нужно «показать зубы» в рамках мер по защите российского судоходства на фоне заявлений и действий западных стран, предложил основатель и совладелец группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев в письме правительству. Содержание письма бизнесмен раскрыл на Неделе российского бизнеса в Москве, передает корреспондент РБК.

Одной из предложенных Шишкаревым мер было введение вооруженной охраны на судах — «грамотных пацанов в контейнерах».

«Я считаю, что откладывать эти меры нельзя. Наши а-ля друзья борзеют, они видят, что адекватного ответа нет. Поэтому впору вооруженные формирования на судах. Естественно, я буду предлагать их в контейнерах. Сидят там пацаны такие грамотные, раз — контейнер открывается, БПЛА выезжает», — сказал Шишкарев.

«Это нужно делать, нам нужно показать зубы, нам нужно показать силу и показать, что мы можем А — ответить и Б — показать хорошие варианты международного сотрудничества», — добавил он.

В последние месяцы западные страны начали угрожать ограничениями против судов, которые относятся к так называемому теневому флоту. В декабре 2025 года Евросоюз расширил санкции против таких судов. В список было включено 41 судно, а общее число санкционированных судов приблизилось к 600. Россия считает такие меры незаконными.

В конце января Британия, Германия, Франция и другие страны НАТО, граничащие с Балтийским и Северным морями, выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что все суда, которые проходят через эти регионы, должны «строго соблюдать применимое международное право». Однако никаких действий по задержанию судов предпринято тогда не было, уточняет издание. Москва отвергла какую-либо связь задержанного танкера с Россией.

В январе власти Франции задержали танкер Grinch в Средиземном море. По данным морской префектуры Франции, танкер следовал из России, предположительно из Мурманска. После задержания судно направили в порт Марсель-Фос. Позже французские власти наложили административный арест на танкер, а в середине февраля отпустили его после уплаты штрафа.

Кроме того, в том же месяце США захватили танкер Marinera, шедший под российским флагом. Изначально он назывался Bella‑1 и ходил под флагом Панамы. На борту были моряки из разных стран, в том числе двое из России. В конце января МИД сообщил, что россиян отпустили. Ведомство указывало, что танкер шел под государственным флагом и в полном соответствии с нормами международного морского права.

В феврале The Guardian писала, что Великобритания рассматривала военный вариант захвата танкера теневого флота. Такой вариант обсуждали через месяц после захвата Marinera. Посол России в Британии Андрей Келин говорил, что инициативы королевства по перехвату судов, находящихся под санкциями, является фактическим возвратом в «эпоху пирата Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода».

«И попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту, — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — предупредил президент Владимир Путин прошлым летом.