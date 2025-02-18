Дмитриев заявил о необходимости совместных проектов с США
России и США нужны совместные проекты, в том числе в Арктике, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе визита российской делегации в Саудовскую Аравию на переговоры с США в эфире телеканала «Россия 24».
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