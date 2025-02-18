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Война санкций ,  
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Дмитриев заявил о необходимости совместных проектов с США

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

России и США нужны совместные проекты, в том числе в Арктике, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе визита российской делегации в Саудовскую Аравию на переговоры с США в эфире телеканала «Россия 24».

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Теги
Кирилл Дмитриев переговоры Саудовская Аравия США Арктика санкции против России
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