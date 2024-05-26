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Политика ,  
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МИД сообщил о прекращении контактов «арктической пятерки»

Мусихин: контакты России, Норвегии, США, Дании и Канады по Арктике прекратились
Страны Арктического региона прекратили контактировать с Москвой, но это «не наша проблема», сообщили в российском МИДе. Существовавшие связи помогали устранить противоречия
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Контакты стран «арктической пятерки», в которую входят Россия, Норвегия, США, Канада и Дания, прерваны, сообщил РИА Новости директор правового департамента российского МИДа Максим Мусихин.

В этом формате страны дискутировали по проблемным вопросам насчет континентального шельфа. Как отметил дипломат, наличие связи «снимало таким образом озабоченности и [«пятерка»] информировала друг друга о готовящихся шагах». Прекращение работы этого механизма произошло «не по нашей инициативе», «это не наша проблема», отметил Мусихин. По его мнению, США и другие западные страны в «пятерке» сами решили перестать «в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы».

Дипломат также прокомментировал желание США расширить принадлежащий им участок континентального шельфа в Арктике. Он пояснил, что для России из упомянутых США территорий важен район Чукотского и Берингова морей.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Reuters ранее сообщал о продолжении сотрудничества России с западными странами в Арктическом регионе, хоть и в ограниченном формате. Как писало агентство, а марте страны — члены Арктического совета (США, Канада, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия и Россия) смоделировали крупный разлив нефти у северных берегов Норвегии, причем российская сторона приняли в учениях участие: отработала отправку двух судов в качестве помощи, западные страны ее приняли. Все остальные, кроме России, страны совета входят в состав НАТО. Они приостановили около трети из 130 общих проектов организации из-за конфликта на Украине.

Пентагон отмечал, что после начала военного конфликта России и Украины в Арктике «еще больше усугубилась» стратегическая конкуренция. Осенью 2022 года в конгрессе США допустили, что Арктика может превратиться в новый центр конфликта с Россией.

На Россию приходится примерно треть от всего Арктического региона и 70% экономической активности в северных широтах. «По оценкам Российской академии наук, в арктической зоне сосредоточена подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота — 40%, нефти — 60%, газа — от 60 до 90%, хрома и марганца — 90%, платиновых металлов — 47%, коренных алмазов — 100% и так далее», — говорил президент Владимир Путин в 2017 году.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Арктика Дания Канада Норвегия США
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