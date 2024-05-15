 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Reuters назвал, где продолжилось сотрудничество России и Запада

Reuters: Россия и Запад продолжили сотрудничать в Арктике с ограничениями
Редким примером сотрудничества Москвы и Запада стали учения в Арктике — Россия предложила свою помощь во время учений, остальные арктические страны, входящие в НАТО, приняли ее
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Отношения России и стран Запада «глубоко заморожены» со дня начала полномасштабных боев на Украине, однако в арктическом регионе между ними сохраняется ограниченное сотрудничество, пишет Reuters.

К примеру, в марте страны — члены Арктического совета провели учения на случай крупного разлива нефти у берегов на севере Норвегии. Российская сторона приняла в них участие. Россия в рамках учений смоделировала отправку двух судов в качестве помощи, западные страны ее приняли. Агентство увидело в этом редкий признак сотрудничества между Москвой и Западом, что подчеркивает особый статус Арктики.

Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике
Политика
Фото:Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Арктический совет основан в 1996 году и состоит из восьми арктических стран: США, Канада, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия и Россия. Совет занимается вопросами защиты окружающей среды, экономического развития, поисково-спасательными операциями и другими темами. Долгое время организация считалась ключевой площадкой для сотрудничества России и стран Запада, помогающая заключать договор по окружающей среде.

На долю России приходится около трети всего арктического региона и 70% экономической активности в северных широтах, пишет Reuters. «По оценкам Российской академии наук, в арктической зоне сосредоточена подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота — 40%, нефти — 60%, газа — от 60 до 90%, хрома и марганца — 90%, платиновых металлов — 47%, коренных алмазов — 100% и так далее», — говорил президент Владимир Путин в 2017 году.

Все остальные кроме России страны совета входят в состав НАТО. Они приостановили около трети из 130 общих проектов организации из-за конфликта на Украине. Собеседники Reuters среди дипломатов указали на риск развала совета и предупредили: это подорвет усилия по борьбе с изменением климата в Арктике, где потепление происходит в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты.

Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном
Политика
Стратегические ракетоносцы Ту-160

Тем временем, власти США обеспокоены активностью России и Китая в Арктике; американская армия начала подготовку военнослужащих к боевым действиям в холодном климате, писал Business Insider. «Миссия в Арктике, в условиях сильного холода — это важно для нашей армии, для нашей нации, а также для наших противников», — сказал полковник Шон Лукас.

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Арктика Норвегия

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В США допустили превращение Арктики в новый центр конфликта с Россией
Политика
Пентагон обновит стратегию по Арктике с учетом потепления
Политика
США запланировали создание склада вооружений в европейской Арктике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
На рекламном рынке России сменился лидер Общество, 05:07
Путин заявил о цели России войти в четверку крупнейших экономик мира Политика, 04:51
США решили отправить Украине еще одну систему Patriot Политика, 04:48
В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 04:40
Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче Политика, 04:25
Reuters назвал, где продолжилось сотрудничество России и Запада Политика, 04:20
Казахстанская дочка Carlsberg проиграла спор о бренде «Балтика» Бизнес, 03:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти задумались о монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам Бизнес, 03:36
Небензя назвал присутствие МУС в Совбезе ООН бессмысленным Политика, 02:55
Военные отразили массированную атаку на Севастополь Политика, 02:44
Китай призвал Москву и Киев оперативно возобновить диалог Политика, 02:28
В Севастополе сработала ПВО Политика, 02:26
В Петербурге задержали более 60 мигрантов по делу о коррупции Общество, 01:50
Польша увеличит расходы на разведку и спецслужбы Политика, 01:36