Reuters назвал, где продолжилось сотрудничество России и Запада

Редким примером сотрудничества Москвы и Запада стали учения в Арктике — Россия предложила свою помощь во время учений, остальные арктические страны, входящие в НАТО, приняли ее

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Отношения России и стран Запада «глубоко заморожены» со дня начала полномасштабных боев на Украине, однако в арктическом регионе между ними сохраняется ограниченное сотрудничество, пишет Reuters.

К примеру, в марте страны — члены Арктического совета провели учения на случай крупного разлива нефти у берегов на севере Норвегии. Российская сторона приняла в них участие. Россия в рамках учений смоделировала отправку двух судов в качестве помощи, западные страны ее приняли. Агентство увидело в этом редкий признак сотрудничества между Москвой и Западом, что подчеркивает особый статус Арктики.

Арктический совет основан в 1996 году и состоит из восьми арктических стран: США, Канада, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия и Россия. Совет занимается вопросами защиты окружающей среды, экономического развития, поисково-спасательными операциями и другими темами. Долгое время организация считалась ключевой площадкой для сотрудничества России и стран Запада, помогающая заключать договор по окружающей среде. На долю России приходится около трети всего арктического региона и 70% экономической активности в северных широтах, пишет Reuters. «По оценкам Российской академии наук, в арктической зоне сосредоточена подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота — 40%, нефти — 60%, газа — от 60 до 90%, хрома и марганца — 90%, платиновых металлов — 47%, коренных алмазов — 100% и так далее», — говорил президент Владимир Путин в 2017 году.

Все остальные кроме России страны совета входят в состав НАТО. Они приостановили около трети из 130 общих проектов организации из-за конфликта на Украине. Собеседники Reuters среди дипломатов указали на риск развала совета и предупредили: это подорвет усилия по борьбе с изменением климата в Арктике, где потепление происходит в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты.

Тем временем, власти США обеспокоены активностью России и Китая в Арктике; американская армия начала подготовку военнослужащих к боевым действиям в холодном климате, писал Business Insider. «Миссия в Арктике, в условиях сильного холода — это важно для нашей армии, для нашей нации, а также для наших противников», — сказал полковник Шон Лукас.