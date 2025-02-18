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Военная операция на Украине ,  
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Глава Rheinmetall заявил о Европе за «детским столом» на переговорах

Глава Rheinmetall: Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Европа недоинвестировала в оборону и пришла к ситуации, когда ее отсадили «за другой стол», как детей, заявил Паппергер. США допускали, что Европы не будет на переговорах. Москва не видит в присутствии ЕС смысла при заморозке боев
Армин Паппергер
Армин Паппергер (Фото: Henning Kaiser / dpa / Global Look Press)

Европа осталась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за недостаточных инвестиций в оборону. Об этом заявил глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times (FT) в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Европа сама виновата в том, что ее отстранили от переговоров по урегулированию, считает собеседник издания.

«Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми <...> Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, затраты в 1% (от ВВП на оборону. — РБК), это нормально», — сказал Паппергер.

Следствием этой позиции стало то, что европейцы стали подобны детям, которых посадили за отдельный стол, пока США и Россия обсуждают будущее Украины, считает глава Rheinmetall.

«Если родители обедают, детям приходится сидеть за другим столом. <...> США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом — стало совершенно ясно, что европейцы — это дети», — добавил он.

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Марко Рубио&nbsp;во время визита в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 17 февраля 2025 года

Rheinmetall — крупнейший военный подрядчик в Германии и оборонно-промышленный партнер Украины среди зарубежных компаний. В 2022 году концерн получил заказы на около €900 млн, в 2023 году — €2,5 млрд. По итогам первого полугодия 2024-го компания отчиталась об увеличении заказов, росте продаж на треть до €3,8 млрд и повышении прибыли почти в два раза С начала 2022 года акции Rheinmetall выросли в несколько раз.

В феврале спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог допустил, что Европа физически не будет представлена на переговорах по урегулированию кризиса. Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что соглашение не может быть заключено без участия Евросоюза. «Эта война происходит в Европе. Она касается Украины, она касается Европы, и для того, чтобы мир действительно работал, Европа должна быть его частью», — говорила она. Каллас также утверждала, что поддерживать Киев сейчас «гораздо дешевле, чем терпеть войну потом». Россия осуждает военную помощь Украине.

Россия и США 18 февраля должны провести двухстороннюю встречу в Эр-Рияде, на которой будет обсуждаться в том числе украинский конфликт. На этом фоне, а также заявлений Вашингтона о непривлечении Европы к переговорам французский президент Эмманюэль Макрон созвал экстренный саммит европейских лидеров по Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу перестать жаловаться, что переговоры по Украине могут пройти без нее, и выдвигать конкретные предложения. Он также посоветовал европейским странам наращивать расходы на оборону.

Представителям стран Европы нечего делать на переговорах по Украине, если они ожидают заморозку конфликта ради дальнейшего вооружения Киева, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва не раз заявляла, что ее не интересует заморозка конфликта, и нужен только долгосрочный мир. Против заморозки выступает и Киев.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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