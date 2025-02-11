Каллас: соглашение по Украине не может пройти без участия Евросоюза

Кая Каллас (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Урегулирование украинского конфликта не может пройти без участия Европы в мирном соглашении, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Эта война происходит в Европе. Она касается Украины, она касается Европы, и для того, чтобы мир действительно работал, Европа должна быть его частью. Я не вижу ни одного соглашения, в котором бы не участвовал ЕС», — сказала она.

Говоря о помощи Вооруженным силам Украины, Каллас подчеркнула, что для Евросоюза поддержка Киева — «это не благотворительность», а инвестиция в безопасность.

Она также отметила, что ЕС хочет завершения вооруженного конфликта на Украине. При этом в конце декабря 2024 года Каллас призвала западные страны перестать предлагать мирные переговоры президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Она сочла эти попытки бессмысленными. По ее словам, поддерживать Киев сейчас «гораздо дешевле, чем терпеть войну потом». Каллас тогда также заявила, что «Россия не хочет мира».

В начале февраля 2025 года глава дипломатии ЕС рассказала, что с начала полномасштабного конфликта России и Украины Евросоюз выделил Киеву €134 млрд, включая €50 млрд на военную помощь. Москва осуждает любую помощь Украине и считает, что это только затягивает конфликт.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия неоднократно говорила, что выступает не за перемирие, а за мир, который, по мнению Москвы, наступит после того, как будут выполнены ее условия и достигнуты все поставленные цели.