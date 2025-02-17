Лавров: европейцам нет места на переговорах по Украине при сохранении курса

Лавров не увидел пользы от Европы на переговорах по Украине

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Представителям стран Европы нечего делать на переговорах по Украине, если они ожидают заморозку конфликта ради дальнейшего вооружения Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

«Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» — сказал Лавров.

Так российский министр ответил на слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что тот предложил перемирие, что подразумевает дальнейшее вооружение Украины.

Глава российского внешнеполитического ведомства упомянул, что желание стран Европы участвовать в переговорном процессе по Украине «было неоднократно удовлетворено».

В первый раз европейцы приняли участие в переговорах в феврале 2014 года, когда был подписан договор об урегулировании кризиса между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. Второй раз — во время минских соглашений, текст которых закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что главным визави» в мирных переговорах по Украине Москва считает Вашингтон.