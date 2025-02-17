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Военная операция на Украине ,  
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Лавров не увидел пользы от Европы на переговорах по Украине

Лавров: европейцам нет места на переговорах по Украине при сохранении курса
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Представителям стран Европы нечего делать на переговорах по Украине, если они ожидают заморозку конфликта ради дальнейшего вооружения Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

«Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» — сказал Лавров.

Так российский министр ответил на слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что тот предложил перемирие, что подразумевает дальнейшее вооружение Украины.

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Глава российского внешнеполитического ведомства упомянул, что желание стран Европы участвовать в переговорном процессе по Украине «было неоднократно удовлетворено».

В первый раз европейцы приняли участие в переговорах в феврале 2014 года, когда был подписан договор об урегулировании кризиса между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. Второй раз — во время минских соглашений, текст которых закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что главным визави» в мирных переговорах по Украине Москва считает Вашингтон.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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