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Военная операция на Украине ,  
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Отступление ВСУ из Авдеевки. Видео

Минобороны опубликовало кадры отступления ВСУ из Авдеевки
Сюжет
Военная операция на Украине

Отступление ВСУ из Авдеевки. Видео
Video

Минобороны России опубликовало кадры отступления украинских военнослужащих из Авдеевки.

О начале вывода войск из этого населенного пункта и «переходе к обороне на более выгодных рубежах» объявил в ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Президент Владимир Зеленский объяснил это угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни солдат. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров назвал правильным такое решение.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о взятии Авдеевки вечером 17 февраля. По его словам, операцией группировки войск «Центр» руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Минобороны назвало потери ВСУ при взятии Авдеевки
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Шойгу заявил, что за сутки в боях за этот населенный пункт погибли более 1,5 тыс. украинских солдат, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось его покинуть. Он также отметил, что контроль над Авдеевкой позволил «отодвинуть линию фронта от Донецка».

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Юлия Овчинникова
Россия Украина ВСУ Авдеевка Минобороны
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