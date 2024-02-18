Отступление ВСУ из Авдеевки. Видео

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Минобороны России опубликовало кадры отступления украинских военнослужащих из Авдеевки.

О начале вывода войск из этого населенного пункта и «переходе к обороне на более выгодных рубежах» объявил в ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Президент Владимир Зеленский объяснил это угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни солдат. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров назвал правильным такое решение.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о взятии Авдеевки вечером 17 февраля. По его словам, операцией группировки войск «Центр» руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Шойгу заявил, что за сутки в боях за этот населенный пункт погибли более 1,5 тыс. украинских солдат, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось его покинуть. Он также отметил, что контроль над Авдеевкой позволил «отодвинуть линию фронта от Донецка».