Глава Минобороны Украины Умеров: Авдеевка показала, что ВСУ нужно больше ПВО

Умеров рассказал о вынесенных из Авдеевки уроках для Украины

По итогам боев за Авдеевку Киев нуждается в системах ПВО, средствах дальнего поражения и артиллерийских снарядах, заявил глава Минобороны Украины. ВСУ начали отвод войск оттуда с 17 февраля. Умеров счел правильным это решение

Авдеевка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что по итогам боев за Авдеевку Киев нуждается в современных системах ПВО, средствах дальнего поражения и артиллерийских снарядах. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Наши вынесенные уроки по Авдеевке: нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы (корректируемые авиационные бомбы. — РБК), нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов, нужны артиллерийские снаряды. Работаем над этим постоянно», — написал глава Минобороны Украины. Кроме того, он отметил строительство и усиление фортификаций.

Умеров также назвал правильным решение о выводе украинских войск из Авдеевки и пообещал вернуть над ней контроль.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года ее население составляло 31,7 тыс. человек. По данным Financial Times, за нее шли ожесточенные бои с октября 2023 года, в последние недели их интенсивность увеличилась. Газета назвала этот населенный пункт «воротами в Донецк».

Фото: Google Maps

В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о начале вывода войск из этого населенного пункта и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Президент Владимир Зеленский объяснил это решение угрозой окружения.

Президент России Владимир Путин 31 января называл этот населенный пункт одним из важнейших направлений, где идут боевые действия.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», прикрывавшей отход ВСУ, генерал Александр Тарнавский сообщал о пленении части украинских военных на заключительном этапе выхода из Авдеевки.