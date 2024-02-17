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Военная операция на Украине ,  
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Умеров рассказал о вынесенных из Авдеевки уроках для Украины

Глава Минобороны Украины Умеров: Авдеевка показала, что ВСУ нужно больше ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
По итогам боев за Авдеевку Киев нуждается в системах ПВО, средствах дальнего поражения и артиллерийских снарядах, заявил глава Минобороны Украины. ВСУ начали отвод войск оттуда с 17 февраля. Умеров счел правильным это решение
Авдеевка
Авдеевка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что по итогам боев за Авдеевку Киев нуждается в современных системах ПВО, средствах дальнего поражения и артиллерийских снарядах. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Наши вынесенные уроки по Авдеевке: нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы (корректируемые авиационные бомбы. — РБК), нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов, нужны артиллерийские снаряды. Работаем над этим постоянно», — написал глава Минобороны Украины. Кроме того, он отметил строительство и усиление фортификаций.

Умеров также назвал правильным решение о выводе украинских войск из Авдеевки и пообещал вернуть над ней контроль.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года ее население составляло 31,7 тыс. человек. По данным Financial Times, за нее шли ожесточенные бои с октября 2023 года, в последние недели их интенсивность увеличилась. Газета назвала этот населенный пункт «воротами в Донецк».

Фото: Google Maps

В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о начале вывода войск из этого населенного пункта и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Президент Владимир Зеленский объяснил это решение угрозой окружения.

Украина начала вывод войск из Авдеевки
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

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Президент России Владимир Путин 31 января называл этот населенный пункт одним из важнейших направлений, где идут боевые действия.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», прикрывавшей отход ВСУ, генерал Александр Тарнавский сообщал о пленении части украинских военных на заключительном этапе выхода из Авдеевки.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Украины Рустем Умеров Авдеевка
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