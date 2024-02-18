Путин назвал ситуацию на Украине вопросом жизни и смерти для России

Происходящее на Украине — это судьба, вопрос жизни и смерти для России, заявил Путин. В 2015 году он назвал Украину самой близкой страной, где живет «самый близкий к русским народ»

Павел Зарубин и Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Ситуация на Украине чувствительна и важна для России и является для нее вопросом жизни и смерти, заявил президент Владимир Путин телеведущему Павлу Зарубину.

Так он ответил на вопрос о том, как западная аудитория могла воспринять его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, особенно его «историческую часть».

«И для нас самих, и для слушателей, зрителей за рубежом важно понять ход наших мыслей, наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны — все, что происходит на украинском направлении. Для них это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба, вопрос жизни и смерти», — сказал президент.

Интервью Путина Карлсону вышло 9 февраля, оно длилось больше двух часов, прозвучало 60 вопросов, большинство из них касалось военной операции на Украине. В начале беседы Путин привел историческую справку о том, как складывалась Киевская Русь, а позднее и единое российское государство с центром в Москве. Впоследствии президент заявил, что ждал от Карлсона острых вопросов, но тот выбрал другую тактику: «Он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки, на удивление, для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории. Не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов».

Получившийся материал раскритиковали западные СМИ, а канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвали интервью нелепым и абсурдным.

Путин в 2015 году говорил, что Украина — самая близкая к России страна, где живет «самый близкий к русским народ: язык очень похож, культура, общая история, общая религия и так далее», а в 2021 году высказал тезис, что русские и украинцы — один народ. После начала полномасштабных военных действий он заявил, что не считает украинский народ противником, но при этом резко высказывался о властях страны, а также утверждал, что с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность».