 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин выразил сожаление, что Россия не начала действий на Украине раньше

Путин: можно сожалеть, что Россия не начала действовать на Украине раньше
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия зря не начала активных действий на Украине раньше, она полагалась на порядочность иностранных партнеров. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в телеграм-канале Кремля.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал Путин.

По словам президента, на первом этапе Москва пыталась урегулировать конфликт в Донбассе «с помощью мирных средств — минских соглашений».

Кремль допустил, что военная операция продлится дольше планируемого
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

«Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять наши договоренности. А просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим. Что они благополучно и сделали», — заключил президент России.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали власти России, Украины, Франции и Германии.

Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в этом друг друга.

Путин назвал невыполнение Киевом минских соглашений и удары по Донбассу «непосредственным триггером» для начала спецоперации на Украине. 22 февраля 2022 года, спустя сутки после признания Россией ДНР и ЛНР и за два дня до начала спецоперации, Путин объявил о прекращении действия договоренностей.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что минские соглашения были необходимы для того, чтобы у Украины было время укрепить свои позиции. По ее словам, в 2014 году Россия могла бы легко занять эту страну и НАТО не стало бы оказывать поддержку Киеву. Позже с аналогичным заявлением выступил экс-президент Франции Франсуа Олланд, отметив, что соглашения позволили укрепить ВСУ.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Теги
Персоны
Владимир Путин Украина Военная операция на Украине Минские соглашения
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль допустил, что военная операция продлится дольше планируемого
Политика
Эксперты назвали уроки, которые военные извлекли из конфликта на Украине
Политика
Маск ответил «всё так» на пост о тупике в конфликте и российском Донбассе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
Путин выразил сожаление, что Россия не начала действий на Украине раньше Политика, 00:40
Путин рассказал что было бы, если Киев не послушал советы Джонсона Политика, 00:26
Артём Усс рассказал о «внезапном» побеге из-под ареста в Италии Политика, 00:04
«Посчитали кошек и собак». Действительно ли СКА установил мировой рекорд Спорт, 00:00
Артем Усс — РБК: «Все случилось абсолютно внезапно для меня» Политика, 00:00
Путин заявил, что Байден выгоднее для России, чем Трамп Политика, 14 фев, 23:51
Путин раскрыл данные из архивов и назвал Блинкена «нашим человеком» Политика, 14 фев, 23:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 14 фев, 23:39
Путин допустил арест Карлсона в США Политика, 14 фев, 23:26
Путин назвал «непосредственный триггер» для начала спецоперации Политика, 14 фев, 23:19
Подоляк подтвердил, что его старший брат живет в Москве Политика, 14 фев, 23:16
Путин поручил запустить нацпроект по технологиям сбережения здоровья Общество, 14 фев, 23:15
Bloomberg узнал, сколько лет нужно Европе для военного паритета с Россией Политика, 14 фев, 22:55
В центре Москвы произошла стрельба Общество, 14 фев, 22:30