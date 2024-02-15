Путин: можно сожалеть, что Россия не начала действовать на Украине раньше

Путин выразил сожаление, что Россия не начала действий на Украине раньше

Россия зря не начала активных действий на Украине раньше, она полагалась на порядочность иностранных партнеров. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в телеграм-канале Кремля.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал Путин.

По словам президента, на первом этапе Москва пыталась урегулировать конфликт в Донбассе «с помощью мирных средств — минских соглашений».

«Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять наши договоренности. А просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим. Что они благополучно и сделали», — заключил президент России.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали власти России, Украины, Франции и Германии. Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в этом друг друга.

Путин назвал невыполнение Киевом минских соглашений и удары по Донбассу «непосредственным триггером» для начала спецоперации на Украине. 22 февраля 2022 года, спустя сутки после признания Россией ДНР и ЛНР и за два дня до начала спецоперации, Путин объявил о прекращении действия договоренностей.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что минские соглашения были необходимы для того, чтобы у Украины было время укрепить свои позиции. По ее словам, в 2014 году Россия могла бы легко занять эту страну и НАТО не стало бы оказывать поддержку Киеву. Позже с аналогичным заявлением выступил экс-президент Франции Франсуа Олланд, отметив, что соглашения позволили укрепить ВСУ.