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Политика ,  
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Путин заявил, что власти Украины «оборзели»

Путин — о законе о нацменьшинствах: власти Украины оборзели
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Власти Украины проявили наглость, не включив русских в перечень коренных наций страны, заявил президент Владимир Путин. Фрагмент его беседы с военнослужащими опубликовал телеведущий Павел Зарубин.

«Никогда ничего подобного мы не делаем, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией на Украине, совсем с ума сошли? Совсем — как бы сказать попроще, народному — оборзели совсем?», — поинтересовался Путин.

МИД Венгрии ответил на закон о нацменьшинствах на Украине
Политика

Материал дополняется.

Теги
Владимир Путин Украина

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Подробнее

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