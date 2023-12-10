Путин заявил, что власти Украины «оборзели»

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Власти Украины проявили наглость, не включив русских в перечень коренных наций страны, заявил президент Владимир Путин. Фрагмент его беседы с военнослужащими опубликовал телеведущий Павел Зарубин.

«Никогда ничего подобного мы не делаем, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией на Украине, совсем с ума сошли? Совсем — как бы сказать попроще, народному — оборзели совсем?», — поинтересовался Путин.

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