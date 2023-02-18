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Пасечник заявил об очень сложной ситуации в районе Кременной и Сватово

Врио главы ДНР Пушилин заявил об улучшении позиций войск России в районе Артемовска
Населенные пункты находятся близко к линии соприкосновения, поэтому в этот район долетают все виды боеприпасов, которые есть у украинских войск., пояснил Пасечник. Сложной остается ситуация под Угледаром, заявил глава ДНР Пушилин
Кременная
Кременная (Фото: Александр Река / ТАСС)

На линии соприкосновения близ Кременной и Сватово сложилась очень сложная ситуация из-за обстрелов со стороны украинских сил. Об этом заявил журналистам врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает ТАСС.

«Кременная и Сватово — очень сложная ситуация. Близость линии соприкосновения, и сложность заключается в том, что из-за близости долетают все виды боеприпасов, которые есть [у ВСУ]», — сказал он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил журналистам о контроле над дачами в северной части Угледара. Ситуацию на этом направлении он назвал сложной.

Российские силы, по словам Пушилина, укрепили свои позиции под Артемовском. После взятия села Парасковиевка к северу от города они получили возможность приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр. Эта дорога — последний путь снабжения украинских сил, пояснил Пушилин.

Накануне основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы установили контроль над селом Парасковиевка. Минобороны об этом не отчитывалось.

О том, что под Сватово и Кременной сложилась «очень сложная» ситуация, Пасечник говорил еще 8 февраля. То же касается окрестностей Лисичанска, Рубежного и троицкого направления, отмечал он.

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Украинская сторона, по словам политика, стягивала в этот район «достаточные резервы для того, чтобы контратаковать» и вернуть утраченные территории. О том, что Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные «тыловые» силы, сообщал и командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Угледар находится примерно в 45 км к юго-западу от Донецка. В марте 2022 года власти ДНР сообщили о взятии этого населенного пункта. Однако в июне российское Минобороны заявило, что позиции в Угледаре вновь занимают подразделения украинской армии.

В январе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вошли в Угледар. Бои, по его словам, шли на окраинах города, а военные смогли закрепиться в районе дачных поселков. Пушилин 14 февраля заявил об «ожесточенных боях» в юго-восточной части Угледара. Военные, по его словам, делали успехи.

Пасечник заявил об очень сложной ситуации в районе Кременной и Сватово
Пасечник заявил об очень сложной ситуации в районе Кременной и Сватово

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ЛНР ДНР Денис Пушилин Леонид Пасечник
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