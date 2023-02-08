Пасечник предупредил о стягивании украинских сил для контратаки в ЛНР

Врио главы ЛНР назвал ситуацию на линии соприкосновения, в том числе близ Сватово и Кременной, очень сложной. ВСУ скапливают там части, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории, сказал он

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Украина сосредоточила достаточно сил для контратаки на линии соприкосновения в ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник. Киев скапливает резервы близ Сватово и Кременной.

«Ситуация, безусловно, очень сложная. И это касается не только Сватово и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка. Фактически это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения», — уточнил Пасечник в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Украина «скапливает там достаточные резервы для того, чтобы контратаковать» и вернуть утраченные территории, отметил врио главы ЛНР.

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов 8 февраля сообщил, что Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные «тыловые» силы с запада Украины. По его словам, каждый день туда ежедневно направляются «огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с Западной Украины». Он утверждает, что с украинской стороны «начинает прорываться информация», что у Киева «дела очень плохи». Алаудинов описал ситуацию на фронте для российских военных как «очень хорошую». В частности, войска продолжают успешно продвигаться вперед в Артемовске (украинское название — Бахмут), «обняв» город с правой стороны и заняв несколько улиц.