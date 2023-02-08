Командир спецназа «Ахмат» сообщил о переброске в Донбасс войск с запада
Украинское командование перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с западной Украины, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«С противоположной стороны начинает прорываться информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины», — сказал Алаудинов в эфире «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в январе потеряли более 6500 военнослужащих. Кроме того, украинская армия за месяц лишилась 26 самолетов, семи вертолетов, 208 беспилотников, 341 боевой бронированной машины (включая танки) и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня, рассказал министр.
«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери», — сказал Шойгу. По его словам, российские военные «продолжают перемалывать» поставляемые Украине оружие и технику.
Президент Владимир Зеленский сообщил 5 февраля, что в Донбассе сохраняется непростая ситуация. «Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжко и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — сказал он.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш высказал опасение, что вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Украине может означать движение мира к «более широкой войне». По его мнению, перспективы достижения мира на Украине слабеют, а риск дальнейшей эскалации и кровопролития растет.
«Боюсь, что мир не слепо идет к более масштабной войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами», — заявил генсек ООН.